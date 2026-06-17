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संसदीय पैनल ने बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी की समीक्षा की, NCRB ने 2024 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की रिपोर्ट दी

नई दिल्ली: बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में होम अफेयर्स पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने मंगलवार को होम मिनिस्ट्री और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग करके बच्चों के खिलाफ क्राइम की बढ़ती चुनौती का रिव्यू किया.

होम मिनिस्ट्री (MHA) के अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग सुबह करीब 11 बजे हुई और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों के साथ दूसरी मीटिंग दोपहर 2:30 बजे हुई. मीटिंग की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर 'ईटीवी भारत' को बताया, 'मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों ने देश भर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते क्राइम पर गंभीर चिंता जताई.'

कमिटी बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के प्रतिनिधियों के साथ अपनी जांच जारी रखेगी, जो इस मुद्दे के मल्टी-डाइमेंशनल नेचर को दिखाता है. यह रिव्यू एनसीआरबी के नए डेटा के संदर्भ में किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2024 में पूरे भारत में बच्चों के खिलाफ क्राइम के 1,87,702 केस रजिस्टर हुए, जो 2023 में रिकॉर्ड किए गए 1,77,335 केस से 5.9 परसेंट ज़्यादा है. ये आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि बच्चों के खिलाफ नेशनल क्राइम रेट बढ़कर 42.3 केस प्रति एक लाख बच्चों की आबादी हो गई है, जबकि 2023 में यह 39.9 फीसदी थी.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हुए सभी अपराधों में अपहरण के मामलों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी. इसमें 75,108 मामले थे, जो बच्चों के खिलाफ हुए सभी अपराधों का 40 प्रतिशत है. दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अपराध शामिल थे, जिनमें 69,191 मामले थे, जो कुल मामलों का 36.9 प्रतिशत है.

डेटा से पता चलता है कि गंभीर अपराधों, खासकर यौन शोषण और गैर-कानूनी तरीके से कैद करने वाले अपराधों को लेकर बच्चों के प्रति कितने खतरे हैं. रेप, लड़कियों की इज्जत खराब करने के इरादे से उन पर हमला, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, ट्रैफिकिंग से जुड़े अपराध और बाल विवाह के मामले भी कुल क्राइम प्रोफ़ाइल का हिस्सा थे.

मजे की बात यह है कि राज्य-वार आंकड़ों में काफी अंतर दिखता है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 24,171 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22,222 और मध्य प्रदेश में 21,908 मामले दर्ज किए गए. बिहार में 13,349 केस रिपोर्ट हुए, जबकि तमिलनाडु में 10,046 केस के साथ 10,000 का आंकड़ा पार हुआ. केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 7,662 केस रजिस्टर हुए, जो बच्चों की आबादी के हिसाब से क्राइम रेट के मामले में देश में सबसे ज़्यादा है.