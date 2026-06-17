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संसदीय पैनल ने बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी की समीक्षा की, NCRB ने 2024 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की रिपोर्ट दी

बैठक में मौजूद सदस्यों ने देश भर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते क्राइम पर गंभीर चिंता जताई. ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

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संसदीय पैनल ने बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी की समीक्षा की (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 11:38 AM IST

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नई दिल्ली: बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में होम अफेयर्स पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने मंगलवार को होम मिनिस्ट्री और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग करके बच्चों के खिलाफ क्राइम की बढ़ती चुनौती का रिव्यू किया.

होम मिनिस्ट्री (MHA) के अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग सुबह करीब 11 बजे हुई और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों के साथ दूसरी मीटिंग दोपहर 2:30 बजे हुई. मीटिंग की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर 'ईटीवी भारत' को बताया, 'मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों ने देश भर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते क्राइम पर गंभीर चिंता जताई.'

कमिटी बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के प्रतिनिधियों के साथ अपनी जांच जारी रखेगी, जो इस मुद्दे के मल्टी-डाइमेंशनल नेचर को दिखाता है. यह रिव्यू एनसीआरबी के नए डेटा के संदर्भ में किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2024 में पूरे भारत में बच्चों के खिलाफ क्राइम के 1,87,702 केस रजिस्टर हुए, जो 2023 में रिकॉर्ड किए गए 1,77,335 केस से 5.9 परसेंट ज़्यादा है. ये आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि बच्चों के खिलाफ नेशनल क्राइम रेट बढ़कर 42.3 केस प्रति एक लाख बच्चों की आबादी हो गई है, जबकि 2023 में यह 39.9 फीसदी थी.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हुए सभी अपराधों में अपहरण के मामलों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी. इसमें 75,108 मामले थे, जो बच्चों के खिलाफ हुए सभी अपराधों का 40 प्रतिशत है. दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अपराध शामिल थे, जिनमें 69,191 मामले थे, जो कुल मामलों का 36.9 प्रतिशत है.

डेटा से पता चलता है कि गंभीर अपराधों, खासकर यौन शोषण और गैर-कानूनी तरीके से कैद करने वाले अपराधों को लेकर बच्चों के प्रति कितने खतरे हैं. रेप, लड़कियों की इज्जत खराब करने के इरादे से उन पर हमला, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, ट्रैफिकिंग से जुड़े अपराध और बाल विवाह के मामले भी कुल क्राइम प्रोफ़ाइल का हिस्सा थे.

मजे की बात यह है कि राज्य-वार आंकड़ों में काफी अंतर दिखता है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 24,171 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22,222 और मध्य प्रदेश में 21,908 मामले दर्ज किए गए. बिहार में 13,349 केस रिपोर्ट हुए, जबकि तमिलनाडु में 10,046 केस के साथ 10,000 का आंकड़ा पार हुआ. केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 7,662 केस रजिस्टर हुए, जो बच्चों की आबादी के हिसाब से क्राइम रेट के मामले में देश में सबसे ज़्यादा है.

इसके बावजूद एनसीआरबी डेटा से ज्यूडिशियल पाइपलाइन के बारे में भी जानकारी मिलती है. कोर्ट के डिस्पोजल के आंकड़े बताते हैं कि काफी संख्या में केस अभी भी ट्रायल के लिए पेंडिंग हैं. अकेले 2024 में पिछले सालों के पेंडिंग मामलों और नए शुरू हुए केस को मिलाकर, बच्चों के खिलाफ क्राइम से जुड़े 3.45 लाख से ज़्यादा केस कोर्ट में थे.

इनमें से साल के दौरान 40,900 से ज़्यादा केस ट्रायल के लिए भेजे गए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर दबाव और पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी की चिंताओं को दिखाता है. किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस कोर्ट में अभी भी छाए हुए हैं, जिनमें हज़ारों ट्रायल पेंडिंग हैं, जबकि रेप और पॉक्सो से जुड़े केस भी अनसुलझे मामलों का एक बड़ा हिस्सा हैं.

महिला और बाल विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अलग-अलग सलाह-मशविरा करने के संसदीय समिति के फैसले से पता चलता है कि कानून बनाने वाले न केवल पारंपरिक अपराधों की बल्कि बच्चों की सुरक्षा के बढ़ते डिजिटल पहलू की भी जांच कर रहे हैं,' महिला और बाल कार्यकर्ता एनी राजा ने ईटीवी भारत से कहा.

यह ध्यान देने वाली बात है कि साइबर-सक्षम शोषण, ऑनलाइन ग्रूमिंग, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का सर्कुलेशन और टेक्नोलॉजी से होने वाले अपराध कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं. समिति की चर्चाओं में रोकथाम की रणनीतियों, मंत्रालयों के बीच तालमेल, पीड़ितों की मदद करने के तरीकों और संस्थागत जवाबों को मजबूत करने पर ध्यान देने की उम्मीद है.

एनसीआरबी अधिकारियों से मिले इनपुट से डेटा कलेक्शन, जांच के मानकों और मुकदमे के नतीजों को बेहतर बनाने के बारे में सिफारिशें भी मिल सकती हैं. राजा ने कहा, 'एनसीआरबी का नया डेटा पॉलिसी बनाने वालों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के पैमाने को दिखाता है.

हालांकि मामलों का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा रिपोर्टिंग और जागरूकता का संकेत दे सकता है, लेकिन अपराधों में लगातार बढ़ोतरी और बड़ी संख्या में पेंडिंग मुकदमे मजबूत रोकथाम के उपायों, बेहतर बाल सुरक्षा सिस्टम और न्याय की ज़्यादा असरदार डिलीवरी की जरूरत को दिखाते हैं.'

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