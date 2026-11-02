अर्नब-मुरासु जैसे चक्रवात से कितना सुरक्षित हैं हम और आप! देश के 27 राज्यों में आपदा प्रबंधन पर बड़ा खुलासा
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 राज्य किसी न किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़े हैं? हाल ही में आए चक्रवात अर्नब और मुरासु की तबाही ने एक बार फिर हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम कितना सुरक्षित हैं और हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र कितना तैयार है. गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट देश की इसी जमीनी हकीकत को बयां करती है.
समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है देश के भूभाग का लगभग 58.6 प्रतिशत हिस्सा मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है. जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ और नदी के कटाव का खतरा बना रहता है. देश की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग 5,700 किलोमीटर हिस्से पर चक्रवात और सुनामी का खतरा मंडराता रहता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के भूभाग का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा भूस्खलन की चपेट में है, जबकि 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरों में आने वाली बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के पूर्व सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.के. खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "विभिन्न प्रकार की आपदाएं यह रेखांकित करती हैं कि अर्नब और मुरासु जैसे चक्रवातों को केवल एक मौसम संबंधी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है. वैज्ञानिक अनुमानों को जमीनी स्तर की तैयारी, सुरक्षित निकासी, राहत वितरण और आपदा-रोधी पुनर्निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता है."
आंध्र प्रदेश: उन्नत चेतावनी प्रणालियां, लेकिन कमियां अब भी बरकरार
आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' का कथित प्रभाव विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि संसदीय समिति द्वारा इस राज्य के आपदा प्रबंधन ढांचे की विस्तृत जांच की गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी और 'अवेयर' (AWARE - Advanced Warning and Advisory for Resilient Ecosystem) प्लेटफॉर्म पर आधारित एक तकनीक-संचालित प्रणाली विकसित की है. यह प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और अन्य एजेंसियों से मिलने वाले इनपुट को आपस में जोड़ती है.
स्थानीय स्तर पर निगरानी और पूर्वानुमान-आधारित निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए राज्य ने जलाशय सेंसर और आकाशीय बिजली का पता लगाने वाली प्रणालियों के साथ-साथ 2,817 स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा मापी तैनात किए हैं.
इसका चेतावनी नेटवर्क व्हाट्सएप अलर्ट, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस कॉल, लाउडस्पीकर और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल-आधारित संदेशों का उपयोग करता है. समिति ने अंतिम छोर तक संचार पहुंचाने (लास्ट-माइल कम्युनिकेशन) में लगातार आ रही चुनौतियों की पहचान की है, विशेष रूप से समुद्र में गए मछुआरों और दूरदराज के तटीय व आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी भरोसेमंद नहीं है.
ओडिशा: चक्रवात की तैयारियों का एक मॉडल
रिपोर्ट में ओडिशा की स्थिति को एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण केस स्टडी माना गया है, क्योंकि इसकी लंबी तटरेखा और गंभीर चक्रवातों के खतरे ने यहां एक व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली को आकार दिया है.
राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "लगभग 574 किलोमीटर की तटरेखा के साथ, ओडिशा को चक्रवात, बाढ़, ज्वारभाटा, आकाशीय बिजली और लू का सामना करना पड़ता है. 1999 के सुपर चक्रवात, 2013 में फैलिन और 2019 में फानी सहित बड़े चक्रवातों के इसके इतिहास ने यहां संस्थागत तैयारियों और सुरक्षित निकासी व्यवस्था के विकास को गति दी है."
समिति ने दर्ज किया कि ओडिशा में 900 से अधिक बहुउद्देशीय चक्रवात और बाढ़ आश्रय गृह, 120 से अधिक अलर्ट सायरन टावर और कई चेतावनी चैनल मौजूद हैं. इसके पास एक समर्पित 'ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल' (ODRAF) है, जिसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियों का सहयोग प्राप्त है.
समिति ने यह बताते हुए कि समय से पहले सुरक्षित निकासी, जोखिम का नक्शा तैयार करने और संवेदनशील आबादी की पहचान करने से चक्रवात से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिली है, ओडिशा को चक्रवात जोखिम प्रबंधन और समुदाय-आधारित सुरक्षित निकासी के लिए एक 'बेस्ट-प्रैक्टिस मॉडल' के रूप में वर्णित किया है.
पूर्वोत्तर: बाढ़ और कटाव से आपदा का जोखिम हुआ दोगुना
चक्रवात अर्नब जहां भारत के पूर्वी तट की संवेदनशीलता को उजागर करता है, वहीं रिपोर्ट का आपदा प्रोफाइल पूर्वोत्तर के सामने खड़ी अलग चुनौतियों को रेखांकित करता है- जहां बाढ़, नदी का कटाव, भूकंप और भूस्खलन बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं.
प्रमुख नदियों के किनारे बसी बस्तियों के खतरे के साथ-साथ असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी तट के कटाव का जोखिम, आपदा तैयारियों को एक निरंतर चिंता का विषय बनाए रखता है. हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कठिन भौगोलिक क्षेत्र और टूटी हुई सड़कें भी बचाव दलों के पहुंचने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में देरी का कारण बन सकती हैं.
केरल: शहरीकरण और पर्यावरण का क्षरण आपदा के जोखिम को और बढ़ा रहे हैं
रिपोर्ट आपदा प्रबंधन की बढ़ती जटिलता के एक और उदाहरण के रूप में केरल की पहचान करती है. इसके जोखिम प्रोफाइल में बाढ़, भूस्खलन, तूफान और तटीय खतरे शामिल हैं, जहां उच्च जनसंख्या घनत्व और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य इसके खतरे को और बढ़ा रहे हैं.
समिति ने नोट किया है कि केरल ने राज्य, जिला और स्थानीय सरकार के स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएं स्थापित की हैं, जिन्हें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (अर्ली-वार्निंग सिस्टम), जीआईएस-आधारित जोखिम मैपिंग, बाढ़ मॉडलिंग और सामुदायिक स्वयंसेवकों का सहयोग प्राप्त है.
समिति ने कहा, "फिर भी, भूमि-उपयोग योजना और भवन निर्माण नियमों को लागू करने, दूरदराज व भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में चेतावनी के प्रसार और हाइपर-लोकल पूर्वानुमानों व बाढ़-प्लावन मॉडलिंग की सटीकता में कमियां बनी हुई हैं." ब्रिगेडियर खन्ना के अनुसार, प्राकृतिक आपदाएं तब और अधिक विनाशकारी हो सकती हैं जब विकास से जुड़े फैसले इसके खतरे को बढ़ाते हैं या प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं.
राष्ट्रीय ढांचा: पूर्वानुमान में प्रगति, लेकिन हर जगह लागू करने में असमानता
संसदीय समिति के सदस्य समिक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत आपदा के बाद केवल 'राहत पहुंचाने वाले दृष्टिकोण' से आगे बढ़कर अब इसके बचाव, रोकथाम, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण को शामिल करने वाले दृष्टिकोण की ओर बढ़ चुका है. उन्होंने कहा, "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और इसका 2025 का संशोधन इस बदलाव के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं."
महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय समिति ने राज्यों के बीच इस नियम को असमान रूप से लागू किए जाने, कुछ क्षेत्रों में सीमित संस्थागत व तकनीकी क्षमता, तालमेल की कमी और आवंटित धन के उपयोग में देरी को निरंतर चिंता का विषय माना है.
आपदा प्रबंधन योजनाओं को अपडेट करने की सिफारिश करते हुए, समिति ने संशोधित कानून, नए उभरते खतरों और पूर्वानुमान तकनीक में हुई प्रगति को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (जो आखिरी बार 2019 में संशोधित की गई थी) में तेजी से सुधार करने का आह्वान किया है. इसके साथ ही समिति ने सभी राज्यों और जिलों में एक समान आपदा प्रबंधन योजनाएं लागू करने की भी सिफारिश की है.
मॉक ड्रिल को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए समिति ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर हर साल कम से कम दो बहु-एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए, और इसके बाद काम की समीक्षा व समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, दूरदराज के तटीय क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और अलग-थलग बस्तियों को उनकी भौगोलिक सीमाओं के अनुकूल भरोसेमंद सुरक्षित निकासी व्यवस्था, आश्रय गृह और चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता है.
समिति ने कहा, "चक्रवात की ट्रैकिंग, पूर्वानुमान, नुकसान के आकलन और शुरुआती चेतावनी के प्रसार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक तकनीक (जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी) और डेटा एनालिटिक्स का उचित उपयोग होना चाहिए." इसके साथ ही समिति ने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस बनाने की भी सिफारिश की है.
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