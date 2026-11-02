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अर्नब-मुरासु जैसे चक्रवात से कितना सुरक्षित हैं हम और आप! देश के 27 राज्यों में आपदा प्रबंधन पर बड़ा खुलासा

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चक्रवात अर्नब के लैंडफॉल के दौरान भयंकर हवाओं के बीच टकरातीं समुद्री लहरें. ( PTI )

नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 राज्य किसी न किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़े हैं? हाल ही में आए चक्रवात अर्नब और मुरासु की तबाही ने एक बार फिर हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम कितना सुरक्षित हैं और हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र कितना तैयार है. गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट देश की इसी जमीनी हकीकत को बयां करती है.

समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है देश के भूभाग का लगभग 58.6 प्रतिशत हिस्सा मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है. जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ और नदी के कटाव का खतरा बना रहता है. देश की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग 5,700 किलोमीटर हिस्से पर चक्रवात और सुनामी का खतरा मंडराता रहता है.