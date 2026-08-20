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एचईसी के तीनों प्लांट का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण, सरकार के साथ बैठक में रिवाइवल की रणनीति पर होगी चर्चा

छह सदस्यों वाली संसदीय समिति की एक टीम ने रांची में HEC के तीनों प्लांट का निरीक्षण किया.

HEC RANCHI
एचईसी के तीनों प्लांट का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 2:29 PM IST

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रांची: भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के पुनरुद्धार को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता बढ़ती दिख रही है. एचईसी को फिर से पटरी पर लाने के लिए छह सदस्यीय संसदीय समिति की टीम रांची पहुंची है.

टीम ने गुरुवार को एचईसी के तीनों प्लांट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कंपनी की उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कार्यप्रणाली और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया. केंद्रीय टीम के निरीक्षण को एचईसी के रिवाइवल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

एचईसी के तीनों प्लांट का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण (Etv Bharat)

टीम के निरीक्षण के बाद सरकार के साथ बैठक भी प्रस्तावित है. इस बैठक में एचईसी की वर्तमान स्थिति और कंपनी को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा होगी. साथ ही एचईसी में उत्पादन को दोबारा गति देने, लंबित ऑर्डर पूरे करने और कंपनी को आवश्यक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना है.

बैठक में एचईसी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा

भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय टीम एचईसी के तीनों प्लांट का निरीक्षण कर रही है. उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद सरकार के साथ एक बैठक भी होगी. इस बैठक में एचईसी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. श्रमिक संगठनों को उम्मीद है कि निरीक्षण और बैठक के बाद एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर ठोस पहल सामने आएगी. एचईसी के पुनरुद्धार के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है.

श्रमिक संगठनों का कहना है कि बैंक गारंटी मिलने से एचईसी को कच्चा माल खरीदने, उत्पादन चक्र शुरू करने और बड़े ऑर्डर समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है. लंबे समय से आर्थिक संकट के कारण कंपनी की कार्यशील पूंजी प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है.

श्रमिक संगठनों के मुताबिक, वर्ष 2017 से एचईसी के लिए बैंक गारंटी की सुविधा बंद है. इसके कारण कंपनी को कामकाजी पूंजी जुटाने और बड़े ऑर्डर हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. संगठनों का कहना है कि केवल पुरानी देनदारियों के भुगतान में सहायता करने से एचईसी का स्थायी पुनरुद्धार संभव नहीं होगा. कंपनी को उत्पादन शुरू करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की जरूरत है.

करीब 500 एकड़ जमीन को लेकर भी चर्चा की संभावना

इधर, एचईसी की करीब 500 एकड़ जमीन के इस्तेमाल और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है. श्रमिक संगठनों का कहना है कि जमीन से जुड़े विषयों के साथ कंपनी के हितों और उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

केंद्रीय टीम के तीनों प्लांट के निरीक्षण के बाद होने वाली बैठक पर अब एचईसी कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों की नजर है. माना जा रहा है कि निरीक्षण रिपोर्ट और सरकार के साथ होने वाली चर्चा के आधार पर कंपनी के पुनरुद्धार को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है.

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