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संसदीय समिति ने परीक्षा के संचालन को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सीबीआई अधिकारियों को किया तलब

नीट परीक्षा में धांधली का विरोध करते छात्र (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और सीबीआई के अधिकारियों को शुक्रवार को तलब किया है. यह कदम एनटीए द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दिये गए आश्वासनों के संबंध में उठाया गया है. राज्यसभा सचिवालय द्वारा 27 मई को जारी एक नोटिस के अनुसार, सरकारी आश्वासनों पर गठित समिति शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद के विचार सुनेगी. समिति की बैठक शुक्रवार को सुबह 11 बजे के लिए निर्धारित है. नोटिस में कहा गया है कि यह मामला राज्यसभा में 27 नवंबर 2024 को पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ‘‘एनटीए द्वारा परीक्षा के संचालन’’ के संबंध में दिये गए आश्वासन से संबंधित है. नवंबर 2024 में इस प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि एनटीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी ‘‘भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार’’ एजेंसियों को दी जाती है. मंत्रालय ने सदन को यह भी सूचित किया था कि ‘वेंडर’ के खिलाफ शिकायतों का निस्तारण कार्य आदेश या निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है और सेवा में कमी पाए जाने पर ‘‘भुगतान में कटौती से लेकर प्रतिबंध लगाने तक’’ की कार्रवाई की जाती है.