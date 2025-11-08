ETV Bharat / bharat

1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

भारतीय संसद ( @KirenRijiju )

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने यानी की दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. संसदीय कार्यमंत्री किरने रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है. रिजिजू ने कहा कि, संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) संसदीय सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, "हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा." मानसून सत्र में हुआ था हंगामा

इससे पहले संसद का मानसून सत्र जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था. इस दौरान संसद में कुल 21 बैठकें हुईं थीं. हालांकि, दोनों सदनों, राज्य सभा और लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला था. मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें 130 से ज्यादा सासंदों ने हिस्सा लिया था. वहीं, लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए थे, जिनमें से 12 बिल पास हुए थे. साथ ही राज्यसभा में 15 बिलों को मंजूरी मिली थी. इस लिस्ट में आयकर बिल 2025 भी शामिल था, जिसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था.