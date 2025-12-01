खड़गे ने राज्यसभा में धनखड़ के 'अचानक' चले जाने का किया जिक्र, सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार एक दिसंबर से शुरू हो गया. राज्यसभा में सभापति के स्वागत के दौरान सत्ता औ विपक्ष आमने-सामने हुए.
Published : December 1, 2025 at 3:07 PM IST
नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने का ज़िक्र किया, जिससे सत्ता पक्ष की तरफ से थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष का कहना था कि यह मौके के लिए सही नहीं था. बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को सेहत की वजह से वाइस-प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था.
विपक्षी पार्टियों की तरफ से राज्यसभा में पहले दिन चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा, "मुझे आपके पहले के चेयरमैन के ऑफिस से अचानक और अचानक जाने का ज़िक्र करना पड़ रहा है, जो पार्लियामेंट्री इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. राज्यसभा के चेयरमैन, सदन के कस्टोडियन के तौर पर, सरकार के जितने ही विपक्ष के भी हैं. मुझे दुख है कि इस सदन को उन्हें विदाई देने का मौका नहीं मिला."
खड़गे के इस बयान के बाद रूलिंग पार्टी की बेंचों से हंगामा शुरू हो गया. खड़गे ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन तीन बार के लोकसभा MP सीके कुप्पुस्वामी के रिश्तेदार हैं, जो कांग्रेस के सदस्य थे. उन्होंने कहा, "अगर आप दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाए रखें तो बेहतर होगा. मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं. आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसका जिक्र PM ने किया, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस परिवार से हैं."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले देश को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों से लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा. पीएम मोदी ने कहा, "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए."
पीएम मोदी के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- "PM ने (संसद) के बाहर बयान दिया. उन्होंने हम पर इनडायरेक्टली भी हमला किया, हम इसका जवाब यहीं देंगे."
इस बीच, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर धनखड़ के इस्तीफे का ज़िक्र करने के लिए विपक्ष के नेता की आलोचना की. रिजिजू ने कहा, "यह बहुत ही पवित्र मौका है... प्रधानमंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान बहुत सम्मानजनक बातें कही हैं. नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे मामले का ज़िक्र क्यों किया जिसे इस समय उठाने की ज़रूरत नहीं थी."
सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी बीच में दखल दिया और सदस्यों से मौके की गरिमा बनाए रखने की अपील की. उन्होंने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को मिली हार का भी ज़िक्र किया.
नड्डा ने कहा, "यह एक पवित्र मौका है. हमें इस मौके की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. विपक्ष के नेता ने जो मुद्दा उठाया है, अगर हम उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं, तो यह बेमतलब है. हमें यह भी बताना होगा कि आप उनके खिलाफ दो बार नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे. यह एक अच्छे और अच्छे माहौल में चल रही बहस में एक रुकावट है."
