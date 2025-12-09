ETV Bharat / bharat

लोकसभा में 7वें दिन चुनाव सुधार पर छिड़ी बहस, राहुल गांधी बोले, 'RSS के इशारे पर चल रही सरकार'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया. उन्होंने SIR को 'राष्ट्र-विरोधी कृत्य' कहा और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया असली वोटरों को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रही है. राहुल ने कहा, "SIR के नाम पर पूरे देश में अराजकता फैलाई गई है. यह वोट चोरी का सुनियोजित प्रयास है." राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार RSS के इशारे पर चल रही है.

लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस दोपहर 12 बजे शुरू हुई, इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया था. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने डिबेट की शुरुआत की. उन्होंने कहा, "SIR कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इसका कोई कानूनी आधार ही नहीं है. सरकार को संसद में लिखित रूप से कारण बताने चाहिए." तिवारी ने चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया में लोकसभा विपक्ष के नेता (LoP) और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग भी की. उन्होंने आयोग को 'केंद्र के इशारे पर काम करने वाला' बताया.

बहस के दौरान सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कई बार हंगामा भी हुआ, लेकिन स्पीकर ओम बिरला की चेतावनी के बाद इसे नियंत्रित कर लिया गया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने SIR को 'राष्ट्र-विरोधी कृत्य' कहा और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया असली वोटरों को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रही है.

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को एकबार फिर गरमा गया,जब लोकसभा में चुनाव सुधारों और विशेष गहन संशोधन (SIR) पर बहस छिड़ गई. विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस अभियान को 'वोट चोरी' का हथियार करार देते हुए जोरदार हमला बोला, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली प्रक्रिया बताया.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट में विपक्ष के नेता को पैनल में बुलाया गया मगर भूमिका नगण्य रही..निर्णय सुना दिए गए, फिर पैनल बनाने की क्या जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आजतक उन्हें बुलाकर ईवीएम का एक्सेस नहीं दिए गया और न ही इसकी प्रक्रिया बताई गई. इस बहस में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने उत्तर प्रदेश में SIR पर सवाल उठाए और बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव का आरोप लगाया.

विपक्ष ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा.भाजपा ने पलटवार किया. सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा, "वोट चोरी का पहला उदाहरण 1947 में कांग्रेस ने दिया, जब नेहरू ने पटेल का साथ नहीं दिया. एसआईआर मतदाता सूचियों को साफ करने का जरूरी कदम है."

उन्होंने विपक्ष पर पुरानी हार का रोना रोने का आरोप लगाया. सरकार ने जोर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और SIR 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से चल रही है, जिसकी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बढ़ाई गई है.यह बहस विपक्ष की लंबे समय से मांग पर आधारित है, जो मानसून सेशन से चली आ रही थी.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 दिसंबर को ही सहमति दी थी. कल अगर जरूरी हुआ तो चर्चा जारी रहेगी. विंटर सेशन 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन SIR मुद्दा राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले.

राहुल गांधी के बाद बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1980 में राजीव गांधी की सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया था. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है या नियुक्ति पर आरोप लगा रही है. उसी के पूर्व कई आयुक्तों को कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया चाहे वो केपीएस गिल हो या टीएन शेषन हों...और आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आरोप लगा रही है.

बहरहाल लंबे समय से विपक्ष की मांग पर बुलाई गई इस बहस पर संसद में चर्चा तो शुरू हो गई लेकिन बहस की तीव्रता देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सत्र में आगे हंगामा नहीं करेगा.

