संसद सत्र: सत्तापक्ष-विपक्ष गतिरोध खत्म करने पर राजी, सदन सुचारू रूप से चलने की उम्मीद

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा को तैयार हैं और पूरे दमखम से एसआईआर मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे.

Parliament winter session Govt-opposition agree to end deadlock over sir MP Dharmendra Yadav
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 7:27 PM IST

4 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार दोपहर संसद भवन में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई. इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), बहुजन समाज पार्टी (BSP), एनसीपी (एसपी) और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक के दौरान विपक्ष ने जोर देकर कहा कि SIR प्रक्रिया, जो मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से जुड़ी है, लोकतंत्र की नींव को प्रभावित कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है.

बैठक के दौरान स्पीकर बिरला ने सरकार के प्रयासों का हवाला देते हुए सहमति बनाई, जिसके तहत लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावा, 8 दिसंबर को 'वंदे मातरम्' पर बहस निर्धारित की गई है. यह फैसला विपक्ष की SIR पर चर्चा की मांग को चुनाव सुधार के दायरे में करवाया जाएगा.

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से बातचीत का वीडियो देखें (ETV Bharat)

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यदि विपक्ष ने पहले ही इस तरह की सहमति दिखाई होती, तो मानसून सत्र पूरे हंगामे और नुकसान के बिना संपन्न होता. सरकार हमेशा संवाद के लिए तैयार रही है, लेकिन विपक्ष का जिद्दी रवैया संसद को ठप करने का कारण बना."

रिजिजू ने आगे जोर देकर कहा कि चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन यह संसद के समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एसआईआर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसे आयोग करता है और संसद में इसपर बहस का कोई नियम नहीं है. सरकार शुरू से ही चुनाव सुधारों पर चर्चा को राजी थी मगर विपक्ष को मानसून सत्र में सिर्फ हंगामा करना था. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब बुधवार से संसद सुचारू रूप से चलेगी.

वहीं, समाजवादी पार्टी, जो एसआईआर का विरोध कर रही है, के सांसद धर्मेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि ये चर्चा यदि सरकार पहले ही करवाने को राजी हो जाती तो तो मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट नहीं चढ़ता. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं और पूरे दमखम के साथ सदन में एसआईआर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत हो रही, उनकी पार्टी ये मुद्दा भी सदन में उठाएगी.

SIR विवाद मानसून सत्र से ही चर्चा में हैं, जब विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर जोरदार विरोध दर्ज कराया था. विपक्ष का दावा था कि यह प्रक्रिया, जो निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मतदाताओं को निशाना बना रही है. लगभग पूरे सत्र में हंगामा होता रहा, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण विधेयक लटक गए.

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में भी यही गतिरोध बरकरार था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर इस गतिरोध को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है.

लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री दे सकते हैं. इसके अलावा 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे की चर्चा कराई जाएगी, जिसमें पीएम मोदी भी बोलेंगे. इस गतिरोध के खत्म होने से शीतकालीन सत्र के शेष दिनों में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की संभावना हैं.

