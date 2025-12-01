ETV Bharat / bharat

संसद सत्र: SIR पर विपक्ष का हंगामा, भट्टाचार्य बोले- ममता बनर्जी की खुद नींव हिल चुकी है

सरकार एसआईआर पर बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा संभव नहीं है. विपक्ष SIR, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण और अन्य मुद्दों पर जोरदार हंगामा करने के मूड में नजर आ रहा है. टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मंगलवार से संसद के मकर द्वार पर एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

मगर जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एसआईआर को लेकर एक बार विपक्ष लामबंद होकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है.

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के बीच राज्यसभा में कहा कि सरकार एसआईआर हो या चुनावी सुधार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, मगर विपक्ष पहले सदन चलने दे. उन्होंने कहा कि यह शीतकालीन सत्र है, इसलिए सबको 'ठंडे दिमाग' से काम करना चाहिए.

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी पार्टियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मुद्दे पर एक बार फिर हंगामा करना शुरू कर दिया. इसकी वजह से संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया. जबकि सोमवार को ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा था कि विपक्ष ड्रामे के बजाय डिलीवरी पर ध्यान दे और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और रचनात्मक बहस हो.

उधर शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा. उन्होंने कहा, "कुछ समय से हमारा संसद या तो चुनाव के लिए वार्म-अप अड्डा बन गया है या हार के बाद निराशा निकालने का मैदान." बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी हार की निराशा संसद को बाधित करने का बहाना नहीं बननी चाहिए. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में विपक्ष को चेतावनी दी, "संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, बल्कि डिलीवरी (प्रदर्शन) की जगह है. नकारात्मकता की सीमित कीमत है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है."

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य से बातचीत की (ETV Bharat)

एसआईआर को लेकर जहां मानसून सत्र में कांग्रेस ज्यादा आक्रामक थी वो जगह इस बार टीएमसी ने ले ली है और टीएमसी का साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दे रही हैं. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाया जा रहा है और इसे लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है.

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा सांसद और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में मुख्यमंत्री घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश की जा रही है. ममता केंद्र की भाजपा सरकार की नींव हिलाने की बात कर रहीं हैं जबकि ममता बनर्जी की खुद नींव हिल चुकी है. उन्होंने कहा कि अवैध वोटरों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहीं... चुनाव आ रहा है और जनता इस बात का ध्यान रखेगी.

विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी संसद में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर चर्चा की मांग पर अडिग हैं. समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनावी सुधारों पर बहस के बिना सत्र आगे नहीं बढ़ेगा. दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट, प्रदूषण और अन्य मुद्दों को भी उठाने की योजना है. संसद सत्र के पहले ही दिन से गतिरोध शुरू हो चुका है लेकिन सरकार ने कहा है कि वह विपक्ष से बातचीत जारी रखेगी.

वहीं वंदे मातरम पर भी इस सप्ताह के अंत में सरकार चर्चा करवा सकती है जिसके लिए 10 घंटे का समय रखा गया है और इसपर पीएम मोदी भी लोकसभा में बोलेंगे.

