'VB G RAM G में राम नहीं..गोडसे का नाम जोड़ा', बोले समाजवादी पार्टी सांसद... सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा.

Lok Sabha proceedings adjourned sine die, work productivity at 111 percent
VB G RAM G पर राजनीति हुई गर्म, क्या बोले समाजवादी सांसद (ETV Bharat and ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (साइन डाई) हो गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा कि इस सत्र में 15 बैठकें हुईं, जो कुल लगभग 92 घंटे और 23 मिनट तक चलीं. इस दौरान 10 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और कुल 8 विधेयक पारित हुए.

लोकसभा की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही, जो सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है. सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा. संसद ने बृहस्पतिवार को ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025’ (जिसे VB-G RAM G बिल या जी राम जी बिल कहा जा रहा है) को मंजूरी दी.

जी राम जी पर समाजवादी सांसद हरेंद्र मलिक से बातचीत (ETV Bharat)

समाजवादी सांसद हरेंद्र मलिक ने साधा निशाना
ईटीवी भारत से बातचीत में समाजवादी सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि, मनरेगा गांव के उस गरीब के लिए था जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा था. उसे रोजगार की गारंटी थी और उन गरीबों को रोजगार मिलता था. उन्होंने कहा कि, राम तो सबके आराध्य हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि, जी राम जी में राम नहीं, गोडसे का नाम जोड़ा गया है.

पहले यह विधेयक लोकसभा से और देर रात राज्यसभा से पारित किया गया. यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा. यह बिल ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है.

सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा...ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

बिल पास होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में नारे लगाए, प्लेकार्ड दिखाए और कुछ ने बिल की प्रतियां फाड़कर फेंक दीं. बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने जी राम जी बिल की चर्चा के दौरान स्पीकर की कुर्सी के पास हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया.

यह मामला एथिक्स कमेटी को भेजा जाएगा, जहां रिपोर्ट आने के बाद सदन में आगे की प्रक्रिया होगी. विपक्ष के हंगामे का एक प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चर्चा का न हो पाना रहा. सभी दलों ने स्पीकर से अनुरोध किया था कि सदन का माहौल पहले से ही खराब है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा न कराई जाए.

जी राम जी बिल के दौरान हुए भारी हंगामे के बाद प्रदूषण पर प्रस्तावित चर्चा रद्द हो गई और सदन स्थगित कर दिया गया. इसके अलावा, सत्र के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर सदन में ई-सिगरेट पीने के मामले की जांच चल रही है. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, डीएमके सहित विपक्षी दलों द्वारा एक जज के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव को नियम-प्रक्रिया के तहत ही देखा जा रहा है. समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने जी राम जी बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मनरेगा का विरोध जारी रहेगा, क्योंकि यह किसान विरोधी बिल है.

विपक्ष ने इसे मनरेगा और महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करार दिया. सत्र समाप्ति के बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के नेताओं और सांसदों के साथ अनौपचारिक बैठक की, जहां चाय पर चर्चा हुई.

इस सत्र में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए. कुल मिलाकर, यह सत्र विधायी कार्यों के लिहाज से उत्पादक रहा, लेकिन विपक्षी हंगामे के कारण कई मुद्दों पर गहन चर्चा नहीं हो सकी.

संपादक की पसंद

