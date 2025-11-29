ETV Bharat / bharat

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक रविवार को, आम सहमति बनाने पर रहेगा जोर

संसद भवन ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : एक दिसंबर यानी सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी. इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में सभी पार्टियों की बात सरकार सुनेगी. रिजिजू ने कहा कि जहां तक संसदीय शिष्टाचार का जिक्र करने वाले बुलेटिन की बात है तो हर सदस्य को इसके बारे में जानकारी है. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान दोनों ही सदनों के सदस्यों से मिलेंगे. बताया जाता है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को ठीक ढंग से चलाने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से बैठक में सहयोग मांगेगी. एक दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में कई जरूरी कानूनी पर चर्चा के बाद सरकार की उनको पास कराने की योजना है.