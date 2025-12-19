ETV Bharat / bharat

संसद भवन में टी पार्टी : पीएम मोदी, प्रियंका गांधी समेत कई मंत्री व नेता थे मौजूद, क्या हुई बात

टी पार्टी के दौरान उपस्थित पीएम मोदी, प्रियंका गांधी व अन्य ( ANI )

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के समापन पर संसद भवन में अपने चैंबर में राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान चाय पार्टी भी हुई. इस चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत प्रमुख पार्टियों के नेता शामिल हुए. टी पार्टी की आई तस्वीरों में कई पार्टी के नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, राम मोहन रायडू इसमें दिखाई दे रहे हैं. बताया जाता है कि इस दौरान प्रियंका गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच वायनाड को लेकर विचार-विमर्श किया गया. इस बीच, वीबी जी राम जी बिल पास होने पर विपक्ष के विरोध के दौरान सदन में वंदे मातरम बजाए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल तीन देशों के दौरे से लौटे थे, सदन में मौजूद थे. राज्यसभा के चेयरमैन और उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार सुबह 11 बजे संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के तुरंत बाद उसे स्थगित कर दिया. स्थगित होने से पहले, सदन के पटल पर बयान और रिपोर्ट रखी गईं. राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा, "कल मंत्री के जवाब के दौरान सदस्यों का व्यवहार, जिसमें विरोध करना और कागज फाड़ना शामिल था, सदन के लिए अनुचित था." इसके अलावा, विपक्ष ने रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) बिल के पास होने के खिलाफ अपना मुखर विरोध जारी रखा. शुक्रवार को एकजुट विपक्ष ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों पर अपना प्रदर्शन जारी रखा.