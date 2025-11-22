शीतकालीन सत्र 2025: सरकार ने की विधेयकों की समीक्षा, विपक्ष से सुझाव मांगे
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा.
Published : November 22, 2025 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी.
संसद के विंटर सेशन पर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने एएनआई को बताया, 'हम अलग-अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं. हम उन सभी पेंडिंग बिल की स्क्रूटनी करेंगे जिन्हें पास किया जाना है. साथ ही फिर एक ऑल-पार्टी मीटिंग होगी जहाँ हम बिल की लिस्ट विपक्ष के नेता के साथ शेयर करेंगे. फिर हम विपक्ष के नेताओं के सुझावों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे.'
इस सवाल पर कि क्या विपक्ष इस विंटर सेशन में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा, जैसा उन्होंने पिछले मॉनसून सेशन में उठाया था, मेघवाल ने कहा, 'एसआईआर के बारे में सच सामने आ गया है. सब जानते हैं. उन्होंने जो भी झूठी खबरें फैलाई थी वे सब गलत साबित हो रही हैं क्योंकि लोग सच बताने के लिए आगे आ रहे हैं. राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. विपक्ष अब समझ गया है कि एसआईआर अब कोई मुद्दा नहीं रहा.'
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'वह झूठ बोलते हैं और फिर भाग जाते हैं, यह उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. क्या कांग्रेस के समय में एसआईआर नहीं हुआ था? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को साफ रखने की कोशिश करता है. बिहार के अलावा 12 राज्यों में एसआईआई का प्रोसेस शुरू होने वाला है. उनके आरोप बेबुनियाद हैं. राहुल गांधी का एजेंडा अलग है, लेकिन देश की जनता उसी के साथ खड़ी है जो देश का विकास कर सकता है.'
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पहले बताया था कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में एक बड़ा मुद्दा एसआईआर है. ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, चीन के साथ रिश्ते और दूसरे मुद्दे होंगे. उन्होंने कहा, 'चीन के साथ कोई बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ है. हम पहले वाली सिचुएशन में वापस नहीं आए हैं.
दोनों देशों के बीच बातचीत चीन के बनाए न्यू नॉर्मल के आधार पर हो रही है. तो इकॉनमी, इकॉनमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी से जुड़े कई मुद्दे हैं. बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है. मुद्दों की कोई कमी नहीं है. हम बार-बार नोटिस जारी करते रहते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन नहीं होता. सरकार जो चाहती है, करती है.'