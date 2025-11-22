ETV Bharat / bharat

शीतकालीन सत्र 2025: सरकार ने की विधेयकों की समीक्षा, विपक्ष से सुझाव मांगे

संसद ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी. संसद के विंटर सेशन पर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने एएनआई को बताया, 'हम अलग-अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं. हम उन सभी पेंडिंग बिल की स्क्रूटनी करेंगे जिन्हें पास किया जाना है. साथ ही फिर एक ऑल-पार्टी मीटिंग होगी जहाँ हम बिल की लिस्ट विपक्ष के नेता के साथ शेयर करेंगे. फिर हम विपक्ष के नेताओं के सुझावों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे.' इस सवाल पर कि क्या विपक्ष इस विंटर सेशन में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा, जैसा उन्होंने पिछले मॉनसून सेशन में उठाया था, मेघवाल ने कहा, 'एसआईआर के बारे में सच सामने आ गया है. सब जानते हैं. उन्होंने जो भी झूठी खबरें फैलाई थी वे सब गलत साबित हो रही हैं क्योंकि लोग सच बताने के लिए आगे आ रहे हैं. राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. विपक्ष अब समझ गया है कि एसआईआर अब कोई मुद्दा नहीं रहा.'