शीतकालीन सत्र 2025 से पहले कांग्रेस करेगी बैठक, सरकार को घेरने का बनाएगी प्लान
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सदन को चलाने पर सहमति बनाई जाएगी.
Published : November 28, 2025 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की शुरुआत सोमवार 1 दिसंबर से हो रही है. इससे पहले रविवार 30 नवंबर को संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सदन को सुचारूरुप से चलाने पर सहमति बनाने पर जोर दिया जाएगा. बता दें, शीतकालीन सत्र 2025 19 दिसंबर तक चलेगा.
वहीं, कांग्रेस भी इसी दिन शाम 5 बजे पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक करने जा रही है. पार्टी सूत्रों से पता चला है कि यह बैठक सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ पर होगी. इस बैठक में कांग्रेस विंटर सेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने पर विचार-विमर्श करेगी. दोनों सदनों में विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में मध्यस्थता करने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार दिए गए बयानों और चीन के साथ बिजनेस समझौतों और मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगी.
इस महीने की शुरुआत में ही कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में SIR एक बड़ा मुद्दा बनेगा. इसके साथ-साथ ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भी एक बड़ा मुद्दा है. चीन के साथ मौजूदा रिश्ते अनसुलझे हैं. चीन के साथ कोई बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ है. हम पहले वाली स्थिति में नहीं लौटे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चीन द्वारा बनाए गए नए नियमों के आधार पर ही हो रही है.
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के मुताबिक, पार्टी 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठा सकती है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी.
इससे पहले, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि विपक्ष के नेताओं के साथ बिलों की लिस्ट शेयर करने और उनके सुझाव लेने के लिए सर्वदलीय बैठक होगी. मेघवाल ने आगे कहा कि हम अलग-अलग विभागों के सचिवों के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हैं. हम उन सभी पेंडिंग बिलों की स्क्रूटनी करेंगे जिन्हें पास किया जाना है. उन्होंने कहा कि संसद में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी. प्राइवेट मेंबर्स के बिल 5 और 19 दिसंबर को और प्राइवेट मेंबर्स के प्रस्ताव 12 दिसंबर को विचार के लिए रखे जाएंगे.
पढ़ें: शीतकालीन सत्र 2025: सरकार ने की विधेयकों की समीक्षा, विपक्ष से सुझाव मांगे