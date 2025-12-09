ETV Bharat / bharat

राज्यसभा में अमित शाह बोले- वंदे मातरम के महिमामंडन को प. बंगाल चुनाव से जोड़ना चाहते हैं

बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा 'वंदे मातरम' पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में छपा था.

VANDE MATARAM DEBATE IN RAJYA SABHA
राज्यसभा में अमित शाह (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 2:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में आज मंगलवार को राज्यसभा में वंदेमातरम को लेकर चर्चा की गई. सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की. उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर राज्यसभा में हुई खास चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर तय की गई थी. उन्होंने कहा कि आलोचकों को राष्ट्रीय गीत की विरासत और अहमियत के बारे में 'नए सिरे से सोचनेट की जरूरत है.

संसद के उच्च सदन में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने कहा था कि यह बहस पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति से जुड़ी है. शाह ने आगे कहा कि कुछ लोगों का मानना ​​है कि बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए यह चर्चा हो रही है. वे वंदे मातरम के महिमामंडन को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़ना चाहते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें अपनी समझ पर फिर से सोचने की जरूरत है. उन्होंने इस गाने को 'एक अमर रचना बताया जो भारत माता के प्रति भक्ति और कर्तव्य जगाती है'. शाह ने आगे कहा कि जो लोग चर्चा के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें 'नए सिरे से, साफ-साफ सोचना चाहिए.'

राज्यसभा में शाह ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम के रचयिता का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन इसका असर कभी भी सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं रहा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम बंगाल और यहां तक ​​कि भारत के बाहर भी बहुत दूर तक फैला. यहां तक ​​कि दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपनी गुप्त बैठकों भी में इसे गाया. गाने की अहमियत बताते हुए शाह ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर, एक ऐसी चर्चा करना जो वंदे मातरम की भावना का सम्मान करे, इसकी शान का जश्न मनाए, और यह पक्का करे कि यह हमेशा रहे, सच में बहुत अहम है.

इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए शाह ने कहा कि इस चर्चा से युवाओं के लिए राष्ट्रीय गीत की भूमिका की समझ और गहरी होगी. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भारत की आजादी में वंदे मातरम के योगदान, इसे बनाने की प्रेरणा देने वाली देशभक्ति और 2047 में एक विकसित भारत बनाने में यह भावना कैसे मदद करेगी, यह जानना चाहिए. शाह ने आगे कहा कि वंदे मातरम की भावना भारत के सैनिकों के दिलों में जिंदा है. उन्होंने कहा कि जब देश का कोई जवान अपनी जान कुर्बान करता है, तो उसके होठों पर सिर्फ वंदे मातरम ही होता है. ये चर्चाएं वंदे मातरम की विरासत और 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद के खास फोकस का हिस्सा हैं.

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना की भूमिका पर जोर दिया, वहीं बीजेपी और विपक्षी सदस्यों ने एक-दूसरे पर निशाना भी साधा. यह चर्चा लगभग आधी रात तक चली और लगभग 12 घंटे की बहस के दौरान बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए. भारत के राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, जिसका मतलब है 'मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं'. इस गीत की 150वीं सालगिरह इस साल 7 नवंबर को मनाई गई.

बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा 'वंदे मातरम' पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में छपा था. बाद में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस भजन को अपने अमर उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया, जो 1882 में छपा. इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीत दिया था. यह देश की सभ्यता, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का एक अहम हिस्सा बन गया है.

पढ़ें: वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान ओवैसी बोले- किसी को खुदा, देवी-देवता की इबादत के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है?

'टैगोर वाली दाढ़ी' से बात नहीं बनी, तो अब 'वंदे मातरम' का सहारा! TMC सांसद का PM मोदी पर तीखा तंज

प्रियंका ने कहा, 'नेहरू पर एक बार चर्चा कराइए और फिर यह अध्याय बंद करिए'

आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करना सरकार का लक्ष्य: प्रधानमंत्री मोदी

TAGGED:

राज्यसभा में वंदेमातरम पर चर्चा
VANDE MATARAM DEBATE
AMIT SHAH
अमित शाह
VANDE MATARAM DEBATE IN RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.