संसद का विशेष सत्र : 30 नवंबर को लोकसभा व 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है.
Published : November 26, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली : सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि संसद का सत्र 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक फिर से बुलाया जाए. इसमें सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से सोमवार 30 नवंबर को तथा राज्यसभा सभापति से बुधवार 2 दिसंबर को बैठक बुलाने का अनुरोध किया है.
इस बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी.
Union Minister Kiren Rijiju tweets, "The Government has requested Speaker, Lok Sabha and Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business and subject to exigencies of the Business. The sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026."— IANS (@ians_india) November 26, 2026