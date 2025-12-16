ETV Bharat / bharat

VB-G RAM-G बिल 2025 लोकसभा में पेश, दो दशक बाद MGNREGA को करेंगे रिटायर !

VB-G RAM-G बिल भी कहा जाता है. इसका मकसद दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेना है.

VB G RAM G Bill 2025
VB-G RAM-G बिल 2025 लोकसभा में पेश. (ANI)
By ANI

Published : December 16, 2025 at 3:10 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी बिल, 2025 पेश किया गया. इसे VB-G RAM-G बिल भी कहा जाता है. इसका मकसद दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेना है.

कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025, जिसे VB-G Ram G बिल के नाम से भी जाना जाता है, का कड़ा विरोध किया. उनका कहना था कि यह प्रस्तावित कानून असली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को "कमजोर" करेगा और इसके 100 दिन के रोजगार की गारंटी को कमजोर करेगा.

लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए, वायनाड की MP ने कहा कि बिना पूरी सलाह या चर्चा के किसी भी कानून को संसद में जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए, और आरोप लगाया कि बिल को "पर्सनल जुनून" या "पक्षपात" के कारण जबरदस्ती पास किया जा रहा है.

लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा, "बिल को सदन से ठीक से सलाह-मशविरा किए बिना या किसी चर्चा के जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए. इसे वापस ले लेना चाहिए, और सरकार को एक नया बिल लाना चाहिए. हालांकि महात्मा गांधी मेरे पर्सनली रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वे परिवार जैसे थे. यह पूरे देश की भावना है. इस बिल को डिटेल में जांच के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए. कोई भी कानून सिर्फ पर्सनल जुनून या भेदभाव की वजह से जबरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए."

कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि मनरेगा कर्मचारियों को अक्सर अपनी सैलरी मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, "मुझे नाम बदलने की बात समझ नहीं आती. यह नया बिल कम से कम 100 दिनों के लिए इनकम के अधिकार को कमजोर कर देगा. आप जहां भी जाएंगे, मनरेगा कर्मचारी आपको बताएंगे कि उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिली है."

इससे पहले आज लोकसभा में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025, जिसे ग्राम राम जी बिल के नाम से भी जाना जाता है. उसको पेश किया. इस बिल का मकसद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेना है.

ये नया बिल हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी देता है, जो अभी 100 दिन है, उन बड़े सदस्यों के लिए जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हैं. इसका मकसद एक ही समय में इनकम सिक्योरिटी देना और एक राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के घंटों टिकाऊ, उत्पादकता बढ़ाने वाली ग्रामीण संपत्ति बनाना है.

