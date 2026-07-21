ETV Bharat / bharat

संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी सागर शर्मा को पिता के अंतिम संस्कार के लिए अंतरिम जमानत मिली

13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई थी.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज संसद सुरक्षा में चूक के मामले के आरोपी सागर शर्मा को अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कारों में हिस्सा लेने के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने पचास हजार रुपय के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सागर शर्मा की ओर से पेश वकील सोमार्जुन वीएम ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 दिसंबर 2023 से हिरासत में है. वो अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है. उसके पिता रोशन लाल शर्मा का निधन 14 जुलई को हो गया औऱ उसके पिता की तेरहवीं 22 जुलाई को होनी है. उसके परिवार में अब उसकी मां और बहन हैं. अपने पिता की तेरहवीं का संस्कार करने के लिए वही पुरुष सदस्य है.

आरोपी सागर शर्मा को अंतरिम जमानत मिली

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओऱ से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि मानवीय आधार पर सागर शर्मा को जमानत दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि सागर शर्मा के पिता की मौत का वेरिफिकेशन कर लिया गया है. बता दें कि इस मामले में सागर शर्मा समेत चार आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामले दर्ज

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI PATIALA HOUSE COURT
SECURITY BREACH CASE
SECURITY BREACH ACCUSED GETS BAIL
संसद सुरक्षा में चूक मामला
PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.