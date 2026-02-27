संसद केंद्र के देशद्रोह के हलफनामे से बंधी नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
वकील ने कहा कि IPC की धारा 124A के बारे में कोर्ट की चिंताएं, सेक्शन 152 BNS के लिए भी वैध हैं.
By Sumit Saxena
Published : February 27, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र द्वारा दिया गया वादा संसद को ऐसा ही कोई प्रावधान लागू करने से नहीं रोकेगा.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के नियमों, खासकर सेक्सन 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर IPC के सेक्शन 124A (देशद्रोह) को फिर से लागू करने के तौर पर सवाल उठाया गया है.
बेंच ने कहा कि कोर्ट को दखल देने से पहले कुछ सालों तक नए कानून को चलने देना चाहिए और उसके काम करने के तरीके की जांच करनी चाहिए. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता आजाद सिंह कटारिया की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "आपने देशद्रोह पर एक फैसला सुनाया है और यूनियन ने मेरे लॉर्ड्स को एक अंडरटेकिंग दी थी, जिसमें कहा गया था कि हम इस नियम को वापस ले लेंगे. लेकिन इसे (देशद्रोह) फिर से लाया गया है. इसलिए, वह सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर (वचन देकर) इसे फिर से नहीं ला सकता."
सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "विधानमंडल कोई हलफनामा (शपथ पत्र) नहीं दे सकता. केंद्र ने दिया होगा. संसद अपनी वचन से बंधी नहीं है. वह अब भी सोच सकती है कि, हमें इस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती है. यह तर्क बिल्कुल असरदार नहीं है."
सीजेआई ने कहा कि, किसी कार्यपालक प्राधिकारी ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे, और संसद कह सकती है....आप हमारी तरफ से बयान देने वाले कौन होते हैं...हम यह कानून बनाना चाहते हैं. हम कानून बनाएंगे. कोर्ट को यह देखने दें कि यह संवैधानिक सिद्धांत को पूरा करता है या नहीं."
सीजेआई ने कहा, “हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत साफ है. उनके पास अपनी सोच के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है…लेकिन न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, अगर हमें लगता है कि ऐसा प्रावधान कुछ भी नहीं है, तो उसे मिलाया नहीं जा सकता, उसे संवैधानिक दर्शन के हिसाब से नहीं समझा जा सकता…उस हिस्से को हम हमेशा ठीक कर सकते हैं…"
वकील ने कहा कि IPC की धारा 124A के बारे में कोर्ट की चिंताएं, सेक्शन 152 BNS के लिए भी वैध हैं. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 173 को भी ललिता कुमारी जजमेंट का उल्लंघन करने वाला बताया, क्योंकि यह पुलिस को कुछ मामलों में FIR दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच करने का ऑप्शन देता है.
ललिता कुमारी ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो FIR जरूरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए. बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि पुलिस को FIR दर्ज करने की आजादी देना खतरनाक है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ललिता कुमारी जजमेंट का भी बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है, जिससे फालतू एफआईआर दर्ज हुई हैं. सीजेआई ने कहा कि कभी-कभी बड़े आराम से बैठकर फैसले दिए जाते हैं और पूछा, "क्या आपने देखा है कि उस जजमेंट से किस तरह के केस हुए हैं?"
बेंच ने पूछा कि इस देश में उस जजमेंट का कितना गलत इस्तेमाल हुआ है? सीजेआई ने कहा, "सभी झगड़ालू लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. हमारे समाज के हालात, ज़मीनी हकीकत और गांव के समुदायों को जाने बिना, यह समझे बिना कि लोग कैसे रह रहे हैं, हम कथित अधिकारों के नाम पर फैसले सुनाते रहते हैं, और देश के ताने-बाने को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं."
यह तर्क दिया गया कि पुलिस आरोपों की सच्चाई सत्यापित नहीं कर सकती. सीजेआई ने पूछा कि, और कौन सत्यापन करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद के लिए टाल दी.
