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संसद मानसून सत्र: BAC बैठक में विधायी कार्यों पर हुई चर्चा, जानें- किस बिल पर कितने घंटे होगी बहस

संसद मानसून सत्र: BAC बैठक में विधायी कार्यों पर हुई चर्चा, जानें- किस बिल पर कितने घंटे होगी बहस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे एक दिन पहले, रविवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से जनहित के मुद्दों पर सुझाव मांगे गए. बैठक के दौरान, स्पीकर बिरला ने लोकसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को उन मामलों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया, जिन्हें वे सत्र के दौरान कार्य सूची में शामिल करना चाहते हैं. सरकार और अलग-अलग पार्टियों के सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और दूसरे कामों पर अपने विचार साझा किए. बैठक में शामिल नेताओं ने सत्र के दौरान चर्चा के लिए जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों का सुझाव दिया. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई (ETV Bharat) BAC मीटिंग में निर्धारित विधायी कार्य बिल पर चर्चा के लिए दिया गया समय