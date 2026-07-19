संसद मानसून सत्र: BAC बैठक में विधायी कार्यों पर हुई चर्चा, जानें- किस बिल पर कितने घंटे होगी बहस
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में 6 प्रमुख विधेयकों पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया.
Published : July 19, 2026 at 10:12 PM IST
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे एक दिन पहले, रविवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से जनहित के मुद्दों पर सुझाव मांगे गए. बैठक के दौरान, स्पीकर बिरला ने लोकसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को उन मामलों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया, जिन्हें वे सत्र के दौरान कार्य सूची में शामिल करना चाहते हैं.
सरकार और अलग-अलग पार्टियों के सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और दूसरे कामों पर अपने विचार साझा किए. बैठक में शामिल नेताओं ने सत्र के दौरान चर्चा के लिए जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों का सुझाव दिया.
BAC मीटिंग में निर्धारित विधायी कार्य
बिल पर चर्चा के लिए दिया गया समय
- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA संशोधन बिल) – 4 घंटे
- आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 – 4 घंटे
- सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 – 4 घंटे
- जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल, 2026 – 4 घंटे
- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 – 4 घंटे
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026– 5 घंटे
बैठक में लोकसभा स्पीकर ने रचनात्मक बातचीत, सार्थक भागीदारी और उच्च संसदीय परंपराओं को मानने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की कि वे सदन कार्यवाही को आसानी से और सही तरीके से चलाने के लिए पूरा सहयोग दें, ताकि लोगों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक रूप से और व्यापक चर्चा हो सके.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चर्चा का कार्यक्रम और अलग-अलग कार्यों के लिए समय निर्धारित करना, तय संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से और सरकार और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से सलाह करके तय किया जाएगा.
स्पीकर ने भरोसा जताया कि सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे ताकि आम लोगों के हित में एक उपयोगी और सम्मानजनक मानसून सत्र हो सके.
इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मानसून सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद हाउस कॉम्प्लेक्स में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों समेत 40 पार्टियों के 58 नेताओं ने हिस्सा लिया. राजनाथ सिंह ने नेताओं को बताया कि मानसून सत्र सोमवार को शुरू होगा और 13 अगस्त को खत्म हो सकता है. सत्र में 25 दिनों में 19 बैठकें होंगी.
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