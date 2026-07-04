संसद के मानसून सत्र में मचेगा घमासान! मोदी सरकार को घेरने के लिए 'INDIA' ब्लॉक ने तैयार किए ये 'घातक हथियार'
INDIA ब्लॉक, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में NDA सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रही है.
Published : July 4, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्लीः आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार होने जा रहा है. सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) जहां देश में लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने वाले विवादित परिसीमन विधेयक को दोबारा पास कराने की फिराक में है, वहीं विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने सरकार की घेराबंदी के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी के संसदीय दल की बैठक 19 जुलाई को होने की संभावना है, जिसमें मानसून सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने कहा, "ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं. राम मंदिर चंदे की चोरी हमारी सूची में सबसे ऊपर है. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन मानसून सत्र के दौरान सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में कुप्रबंधन, नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक, ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को खत्म करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के झूठ जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा."
उन्होंने यह भी जोड़ा कि हालांकि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सेना के जवानों की मौत से जुड़े पिछले बयान को लेकर रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर बहस की मांग करेगा.
उलाका ने कहा, "रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी सैनिक की मौत नहीं हुई थी. बाद में सरकार ने कहा कि उस ऑपरेशन में छह जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. हम सरकार से इसका जवाब चाहते हैं."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट (NEET) परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े विवादों को लेकर पहले ही एक केंद्रित अभियान शुरू कर दिया है. वे इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित सरकार से जवाब मांगेंगे.
उलाका ने कहा, "नीट (NEET) परीक्षा में पेपर लीक के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली. नीट और सीबीएसई (CBSE) परीक्षाओं में कुप्रबंधन की वजह से लाखों छात्रों और उनके परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी है. शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए."
इंडिया ब्लॉक के सामने मुख्य चुनौतियों में से एक भाजपा द्वारा तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को कथित तौर पर अपने पाले में करने की कोशिश है, ताकि एनडीए परिसीमन विधेयक के लिए जरूरी संख्या बल जुटा सके.
उलाका ने कहा, "भाजपा आगामी सत्र के दौरान इस असंवैधानिक परिसीमन विधेयक को दोबारा पारित कराने की योजना बना रही है. 'इंडिया' गठबंधन ने पहले भी इस विधेयक को गिरा दिया था. इसीलिए, सत्तारूढ़ दल संसद में परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटाने के उद्देश्य से हाल के दिनों में छोटी पार्टियों को तोड़ रहा है. लेकिन 'इंडिया' गठबंधन एकजुट है और लोकसभा सीटों को बढ़ाने के उद्देश्य वाले इस विधेयक को एक बार फिर हराएगा."
आईयूएमएल (IUML) के तमिलनाडु से सांसद के. नवासकनी ने भी इसी तरह के विचार साझा किए. नवासकनी ने ईटीवी भारत से कहा, "हमने पहले भी परिसीमन विधेयक को गिराया था और अगर सरकार यह कानून दोबारा लाती है, तो हम ऐसा फिर करेंगे. इसके अलावा, राम मंदिर चंदे की चोरी और नीट (NEET) परीक्षा में कुप्रबंधन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है. संसद की रणनीति पर चर्चा के लिए रविवार को हमारी पार्टी की बैठक होगी."
ममता बनर्जी के गुट वाले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के मुताबिक, भाजपा किसी भी तरह से इस विधेयक के लिए संख्या बल जुटाने में व्यस्त है. आज़ाद ने ईटीवी भारत से कहा, "वे हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. अगर वे 362 सांसदों का समर्थन जुटा लेते हैं तो वे विधेयक लाएंगे, अन्यथा नहीं."
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