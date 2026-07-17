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क्या मानसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास करा लेगी NDA? जानिए सीटों का पूरा गणित!

नई दिल्लीः संसद के आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है. इस सत्र में कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है. इनमें लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण कानून को लागू करना, और देश भर में एक साथ चुनाव (वन नेशन, वन इलेक्शन) कराने से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं.

इन विधेयकों को पास कराना इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए सरकार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में जरूरी बहुमत जुटा पाती है या नहीं. हालांकि, संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरी संसदीय समर्थन सुनिश्चित किए बिना सरकार द्वारा किसी भी संविधान संशोधन को पेश करने या उस पर जोर देने की संभावना बेहद कम है.

लोकसभा के पूर्व महासचिव और जाने-माने संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने कहा कि संविधान संशोधन को केवल सामान्य बहुमत के जरिए पारित नहीं किया जा सकता है.

आचार्य ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से कहा- "एक संविधान संशोधन विधेयक के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है. जब तक सरकार यह संख्या बल हासिल करने को लेकर आश्वस्त नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे विधेयक लाएगी." हालांकि, आचार्य ने कहा कि सदन की कार्यसूची में विधेयकों का उल्लेख किए बिना भी, "सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है."

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना अनिवार्य है. इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है.

बदले राजनीतिक समीकरण और विधेयक

यह मानसून सत्र इस साल की शुरुआत में हुए बजट सत्र की तुलना में काफी बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के साथ आ रहा है. इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की संभावनाएं बेहतर हुई हैं. हालांकि गठबंधन के पास अभी भी संविधान संशोधनों के लिए जरूरी संख्या बल कम है.

केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव 131वां संविधान संशोधन विधेयक होने की उम्मीद है. इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या को मौजूदा 543 निर्वाचित सीटों से बढ़ाकर लगभग 850 करने और लंबे समय से लंबित परिसीमन प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित परिसीमन, जो 2026 के बाद होने वाली जनगणना से जुड़ा है, का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना है.

इस प्रस्ताव पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई दक्षिणी राज्यों ने पहले ही कड़ा विरोध शुरू कर दिया है. इन राज्यों का तर्क है कि पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में कम हिस्सेदारी देकर दंडित नहीं किया जाना चाहिए.

इस सत्र के दौरान आने वाला एक और बड़ा संवैधानिक प्रस्ताव 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करना है, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है. यह कानून, जिसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है. हालांकि, इसे लागू करने की शर्त को जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है.

सरकारी सूत्रों का तर्क है कि यह कानून राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी सुधार लाएगा. साल 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े भी महिलाओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी को दर्शाते हैं, जहां महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.78 दर्ज किया गया था, जो पुरुषों के 65.55 प्रतिशत मतदान से थोड़ा अधिक था.

सरकार द्वारा 129वें संविधान संशोधन विधेयक को भी आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (वन नेशन, वन इलेक्शन) के प्रस्ताव को लागू करना है. यह पहल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

समिति का तर्क था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी, आदर्श आचार संहिता के कारण बार-बार होने वाले व्यवधान कम होंगे और शासन व्यवस्था में सुधार होगा. इस प्रस्ताव के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 शामिल हैं.

एक अन्य प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, 130वां संविधान संशोधन विधेयक है. इसके तहत किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा पाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए सजा शुरू होने के 30 दिनों के भीतर पद छोड़ना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.

संविधान संशोधनों के अलावा, सरकार विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में भी संशोधन पेश करने की तैयारी कर रही है. इसका उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और धार्मिक संस्थानों द्वारा प्राप्त होने वाले विदेशी फंड की निगरानी को और मजबूत करना है. प्रस्तावित बदलावों में FCRA पंजीकरण की वैधता अवधि को कम करना, फंड के इस्तेमाल की निगरानी को मजबूत करना और नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं.