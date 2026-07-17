ETV Bharat / bharat

मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल लाने की तैयारी में सरकार

पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तस्वीर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक (डिजाइन इमेज) ( ANI )

नई दिल्ली: आगामी मानसून सत्र जो 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इस बार यह सत्र सरकार के लिए बेहद अहम और हंगामेदार साबित हो सकता है. केंद्र सरकार इस सत्र में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने वाला परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने वाला संविधान संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है. साथ ही हालिया पार्टी फ्लिप्स और गठबंधन बदलावों के कारण लोकसभा-राज्यसभा दोनों सदनों में नई सीटिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है. वहीं परिसीमन बिल पर कांग्रेस बिल का कड़ा विरोध कर रही है. उसके साथ समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव जैसी पार्टियां भी विरोध करेंगी जबकि डीएमके का विरोध वोटिंग के दौरान अबस्टेन (मतदान से दूर रहने) की संभावना जताई जा रही है. मानसून सत्र, मंगल मिलन...परिसीमन बिल और महिला आरक्षण पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) मगर कांग्रेस बिल का पूरी तरह विरोध कर रही है. वहीं सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब एनडीए मंगलवार को होनेवाली अपनी संसदीय दल की बैठक को 'मंगल मिलन' नाम देने जा रही है. इस बार के संसद सत्र में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है और इस पार्टियों के गठबंधन में बदलाव के कारण सदनों की सीटिंग में भी बड़ा बदलाव होने वाला है. डीएमके ने कांग्रेस से अलग सीटिंग की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है. टीएमसी के बागी सांसदों को भी नई जगह मिल सकती है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति इस पर अंतिम फैसला लेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सीनियर नेता टी.आर. बालू को फ्रंट रो में जगह दी जा सकती है. साथ ही टीएमसी के बागी सांसदों को भी टीएमसी से इतर सत्तापक्ष की तरफ जगह दी जा सकती है. शुक्रवार का दिन बैठकों का दौर रहा, जहां एनडीए के गठबंधन की पार्टियों की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. सूत्रों की माने तो इसी बैठक में ये तय हुआ कि अब एनडीए संसदीय दल की मंगलवार को होने वाली बैठक को अनौपचारिक रूप से 'मंगल मिलन' नाम दिया गया है.