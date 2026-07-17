मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल लाने की तैयारी में सरकार
परिसीमन बिल पर कांग्रेस बिल का कड़ा विरोध कर रही है. वहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन नाम देने जा रही है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : July 17, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: आगामी मानसून सत्र जो 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इस बार यह सत्र सरकार के लिए बेहद अहम और हंगामेदार साबित हो सकता है. केंद्र सरकार इस सत्र में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने वाला परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने वाला संविधान संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है.
साथ ही हालिया पार्टी फ्लिप्स और गठबंधन बदलावों के कारण लोकसभा-राज्यसभा दोनों सदनों में नई सीटिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है. वहीं परिसीमन बिल पर कांग्रेस बिल का कड़ा विरोध कर रही है. उसके साथ समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव जैसी पार्टियां भी विरोध करेंगी जबकि डीएमके का विरोध वोटिंग के दौरान अबस्टेन (मतदान से दूर रहने) की संभावना जताई जा रही है.
मगर कांग्रेस बिल का पूरी तरह विरोध कर रही है. वहीं सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब एनडीए मंगलवार को होनेवाली अपनी संसदीय दल की बैठक को 'मंगल मिलन' नाम देने जा रही है.
इस बार के संसद सत्र में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है और इस पार्टियों के गठबंधन में बदलाव के कारण सदनों की सीटिंग में भी बड़ा बदलाव होने वाला है. डीएमके ने कांग्रेस से अलग सीटिंग की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है.
टीएमसी के बागी सांसदों को भी नई जगह मिल सकती है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति इस पर अंतिम फैसला लेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सीनियर नेता टी.आर. बालू को फ्रंट रो में जगह दी जा सकती है. साथ ही टीएमसी के बागी सांसदों को भी टीएमसी से इतर सत्तापक्ष की तरफ जगह दी जा सकती है.
शुक्रवार का दिन बैठकों का दौर रहा, जहां एनडीए के गठबंधन की पार्टियों की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. सूत्रों की माने तो इसी बैठक में ये तय हुआ कि अब एनडीए संसदीय दल की मंगलवार को होने वाली बैठक को अनौपचारिक रूप से 'मंगल मिलन' नाम दिया गया है.
वहीं परिसीमन बिल पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है. इसमें सरकार का प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का नया परिसीमन किया जाए. जबकि विपक्षी पार्टियों और खासकर दक्षिण राज्यों की पार्टियां का आरोप है कि इससे उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्य (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि) अपनी मौजूदा सीटें खोने से चिंतित हैं.
एनडीए को बिल पास करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है. वर्तमान में लोकसभा में एनडीए की ताकत 319 के आसपास है, लेकिन टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों के समर्थन से यह संख्या बढ़ी है. फिर भी पूर्ण बहुमत से अभी भी दूरी बाकी है.
वैसे तो इस पर डीएमके का काफी सख्त रुख है, मगर विरोध के तौर पर डीएमके की अबस्टेन की संभावना है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को मदद मिल सकती है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बिल का विरोध स्पष्ट कर दिया है. डीएमके महासचिव ए राजा और अन्य नेताओं ने कहा है कि, बिल वर्तमान रूप में स्वीकार्य नहीं है. पार्टी 1971 की जनगणना को आधार बनाने और फ्रीज को 30 वर्ष बढ़ाने की मांग कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके वोटिंग के दौरान अबस्टेन कर सकती है. डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है.
वहीं, कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल का खुलकर और पूरी तरह विरोध कर रही है. पार्टी इसे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय और संघीय ढांचे पर हमला बता रही है. कांग्रेस ने विपक्षी एकता को मजबूत रखते हुए बिल को रोकने का संकल्प लिया है.
आज हुई एनडीए की संसदीय नेताओं की बैठक में मुख्य तौर पर सूत्रों की माने तो परिसीमन बिल पर रणनीति, सहयोगी दलों (खासकर टीडीपी, जेडीएस) को साथ रखने, डीएमके-कांग्रेस की स्थिति का आकलन और नई सीटिंग पर चर्चा हुई.
यदि बिल पास हो जाता है तो 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले नया परिसीमन लागू हो सकता है, जिससे देश की चुनावी राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी. विपक्ष इसे 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व का कदम बता रही है.
मानसून सत्र इन सभी मुद्दों पर हंगामे, बहस, अबस्टेन और संभावित समझौतों का गवाह बनेगा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सत्र न सिर्फ बिलों के लिए, बल्कि अगले लोकसभा चुनावों की रूपरेखा तय करने वाला भी साबित होगा.
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