संसद मानसून सत्र: NDA का दिखेगा दबदबा, बदल जाएगा राज्यसभा का अंकगणित
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. इस बार भाजपा राज्यसभा में अपने इतिहास में सबसे मजबूत स्थिति में होगी.
Published : July 11, 2026 at 8:37 PM IST
नई दिल्ली: 24 जुलाई के बाद राज्यसभा के अंकगणित बदल जायेंगे. हमेशा की तरह किसी विधेयक के पास कराने में सत्ताधारी भाजपा को अब विपक्षी दलों के सामने उनकी शर्तें नहीं माननी होंगी. यही वजह है कि इस बार का मानसून सत्र कुछ अलग सा नजर आएगा जिसमें एनडीए अपनी ताकत का दबदबा दिखाने की पूरी योजना बना रहा है. कैसे बदलने वाला है राज्यसभा का ये अंकगणित आइए जानते हैं, ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की इस रिपोर्ट में...
20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भाजपा राज्यसभा में अभी तक के अपने इतिहास में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होगी. अब सरकार को अपने अहम बिल पास कराने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. यदि राज्यसभा का अंकगणित देखें तो 24 जुलाई के बाद राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 117 हो जाएगी, जो पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है. साधारण बहुमत के लिए जरूरी 123 के आंकड़े से वह सिर्फ छह सीट दूर रहेगी.
अगर सात मनोनीत सदस्यों और तीन निर्दलीय सांसदों जिसमें परिमल नाथवानी, दिलीप रे और कार्तिकेय शर्मा के भी नाम जोड़ दिए जाएं तो यह आंकड़ा 127 तक पहुंच जाएगा, यानी राज्यसभा में पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाएगा और किसी भी विधेयक को पास कराने में विपक्षी दलों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा यानी सरकार अब अपनी शर्तों पर काम करेगी.
इसके अलावा सहयोगी दलों को मिलाकर ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, जिसमें टीडीपी, एआईएडीएमके, जेडीयू और एनसीपी के चार-चार, शिवसेना और यूपीपीएल के दो-दो तथा आरपीआई (ए), एजीपी, एमएनएफ, एनपीपी, आरएलएम और जनसेना के एक-एक सांसद मिलाकर कुल संख्या 26 है. इस तरह एनडीए की कुल संख्या 153 हो जाएगी, जो दो-तिहाई बहुमत (164) से महज 11 कम है.
इसकी मुख्य वजह गुरुवार शाम को तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद — सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारीके का भाजपा में शामिल होना भी है. पार्टी जॉइन करते ही भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल की तीन खाली सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है. ये सीटें इन्हीं नेताओं के इस्तीफे से खाली हुई थीं, इसलिए इनकी जीत तय मानी जा रही है. यही वजह है कि सरकार विपक्ष के आक्रामक रवैया अपनाने पर आक्रामक जवाब के लिए ही पूरी तरह से तैयार हो रही है.
सूत्रों की मानें तो विपक्ष के सामने किसी भी मुद्दे पर इस बार सरकार घुटने टेकने को राजी नहीं होगी, और जिन विधेयकों को मानसून सत्र में पारित करवाने की कोशिश करेगी वो कुछ इस तरह से हैं-
- महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान भी हो सकता है.
- 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी छीनने वाला दूसरा संविधान संशोधन विधेयक (जेपीसी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है)
- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA Amendment Bill) 2026
- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल
- एंटी डोपिंग बिल
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक
- कोड ऑन वेजेज (केंद्रीय) नियम, 2026
- कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विधेयक
पिछली बार के संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए लाए गए परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधायक विपक्ष के साथ नहीं देने की वजह से गिर गया था और संसद से पारित नहीं हो पाया था. सूत्रों की माने तो इसके बाद ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कमर कस ली थी कि अगले सत्र तक इस विधेयक को पारित करवाने के लिए बहुमत जरूरी है, और उसके बाद ही पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी बदलाव देखने को मिले.
बहरहाल इन राज्यों में विपक्ष में आते ही सांसदों ने अपनी पार्टी से दामन छुड़ा लिया और ये उनकी अंदरूनी कलह का नतीजा था. मगर इस बार का संसद सत्र खासकर लोकसभा में सत्तापक्ष के सीटिंग अरेंजमेंट की सीटें इतनी बढ़ जाएंगी कि विपक्ष काफी सिमटा नजर आएगा और शायद मानसून सत्र में टकराव तो दिखेगा मगर सत्तापक्ष की आक्रामकता उससे ज्यादा नजर आ सकती है.
यह भी पढ़ें-