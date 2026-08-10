ETV Bharat / bharat

मानसून सत्र के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी, FCRA और परिसीमन बिल पर सस्पेंस बरकरार

मानसून सत्र के खत्म होने में मात्र तीन दिन बचे हैं. ऐसे में एफसीआरए और परिसीमन बिल पर सस्पेंस बरकरार है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Parliament monsoon session 2026 suspense on FCRA and Delimitation bills
लोकसभा (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 8:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र अब खत्म होने वाला है. सिर्फ तीन कामकाजी दिन बचे हैं. ऐसे में एफसीआरए बिल और परिसीमन बिल का क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है. सूत्रों के मुताबिक सरकार दोनों बिल इसी सत्र में पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का विरोध चल रहा है.

हालांकि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने विपक्षी पार्टियों की एक बात जरूर मान ली. जिसमें छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार हैं. मगर इसमें भी विपक्ष बनता हुआ ही नजर आया.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की चर्चा करने को सरकार तैयार है. गृह मंत्री अमित शाह खुद जवाब देंगे. रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि चर्चा के वक्त भागना नहीं है. खासतौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने निशाना राहुल गांधी की तरफ साधा और अब भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट कर रहे कि, सरकार चर्चा को तैयार "राहुल भागना मत."

विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मामले पर भी चर्चा चाहती है. वो इस पर अड़ी हुई है. उधर आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एफसीआरए और परिसीमन बिल पर कोई बात नहीं हुई. लेकिन सरकार और स्पीकर दोनों तरफ से समझौता कराने की कोशिश अभी भी जारी है.

हालांकि सूत्रों की माने तो संसद के इस सत्र के बचे तीन दिनों में दोनों बिल लाने का रास्ता अभी भी सरकार ने खुला रखा है. सरकार एफसीआरए बिल पर कांग्रेस और डीएमके से बातचीत कर रही है. दोनों पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं.

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सरकार एक रणनीति ये भी लेकर चल रही कि, सरकार एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेज दे या उसमें थोड़ा बदलाव कर दे, ताकि विरोध कम हो और इसके बदले में परिसीमन बिल पर विपक्ष का साथ मिल जाए. अंदरखाने सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस फार्मूले पर भी विपक्ष को मनाने की कवायद कर रहे हैं.

हालांकि पिछले हफ्ते ही मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मिलने के बाद कहा था कि 12 अगस्त को ये बिल चर्चा और पास कराने के लिए आएगा. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि स्पीकर ने कहा कि बिल जेपीसी में जा सकता है. प्रियंका गांधी वाड्रा भी केरल के कांग्रेस सांसदों के साथ स्पीकर से मिली थीं. लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी में भेजने की बजाय सरकार को बिल वापस लेना चाहिए.

वहीं परिसीमन बिल का रास्ता भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है. पीएम मोदी ने आज एनसीपी शरद पवार के आठ सांसदों से मुलाकात की. हालांकि, अधिकारिक तौर पर बात महाराष्ट्र के सूखे और अकाल की बताई गई है, लेकिन लेकिन सूत्र इसे परिसीमन बिल पर सहयोग हासिल करने की कोशिश भी बता रहे हैं.

सूत्रों का कहना है कि, परिसीमन और महिला आरक्षण वाला बिल पास कराने के लिए सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है. वो सोच रही है कि एफसीआरए बिल जेपीसी में भेजकर विपक्ष की नाराजगी कम कर लें, ताकि परिसीमन बिल पर साथ मिल जाए. समय कम बचा है. अगर अगले दो दिनों में परिसीमन बिल पास नहीं हुआ तो क्या ये शीतकालीन सत्र तक टल जाएगा. या सरकार खास सत्र बुलाएगी. इन दोनों सवालों का जवाब का खुलासा अगले दो दिनों में ही हो पाएगा.

ये भी पढ़ें: 'भ्रम न फैलाएं जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई', जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

TAGGED:

FCRA BILLL
DELIMITATION BILL
OPPOSITION PROTEST
संसद का मानसून सत्र
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.