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मानसून सत्र के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी, FCRA और परिसीमन बिल पर सस्पेंस बरकरार

लोकसभा (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र अब खत्म होने वाला है. सिर्फ तीन कामकाजी दिन बचे हैं. ऐसे में एफसीआरए बिल और परिसीमन बिल का क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है. सूत्रों के मुताबिक सरकार दोनों बिल इसी सत्र में पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का विरोध चल रहा है. हालांकि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने विपक्षी पार्टियों की एक बात जरूर मान ली. जिसमें छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार हैं. मगर इसमें भी विपक्ष बनता हुआ ही नजर आया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की चर्चा करने को सरकार तैयार है. गृह मंत्री अमित शाह खुद जवाब देंगे. रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि चर्चा के वक्त भागना नहीं है. खासतौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने निशाना राहुल गांधी की तरफ साधा और अब भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट कर रहे कि, सरकार चर्चा को तैयार "राहुल भागना मत." विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मामले पर भी चर्चा चाहती है. वो इस पर अड़ी हुई है. उधर आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एफसीआरए और परिसीमन बिल पर कोई बात नहीं हुई. लेकिन सरकार और स्पीकर दोनों तरफ से समझौता कराने की कोशिश अभी भी जारी है. हालांकि सूत्रों की माने तो संसद के इस सत्र के बचे तीन दिनों में दोनों बिल लाने का रास्ता अभी भी सरकार ने खुला रखा है. सरकार एफसीआरए बिल पर कांग्रेस और डीएमके से बातचीत कर रही है. दोनों पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं.