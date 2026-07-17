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मानसून सत्र 2026 से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज NDA की अहम बैठक

नई दिल्ली: मानसून सत्र 2026 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की आज शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी. बता दें, राजनाथ सिंह इस हाई-लेवल पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. यह मीटिंग आने वाले मानसून सेशन 2026 के लिए सरकार के एजेंडा को फाइनल करने के लिए होगी.

पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा. सरकार ने 19 जुलाई को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई है. इसमें सरकार अपने विधायी एजेंडा और विरोधी पार्टियां उन मुद्दों को बताएंगी जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहती हैं.

हर पार्लियामेंट सेशन से पहले होने वाली ऑल-पार्टी मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होने की उम्मीद है. सेशन के दौरान कई जरूरी बिल पास होने की उम्मीद है. सत्र के दौरान हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि हाल के हफ़्तों में कुछ अपोजिशन पार्टियों में अनबन और नेताओं के पार्टी छोड़ने का मुद्दा सामने आया.

असेंबली इलेक्शन में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची हुई है, उसके 20 सांसद नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए है. उन्होंने लोकसभा में अलग सीट मांगी है और कहा है कि वे बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेंगे. तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों ने अपनी राज्यसभा सीटों से इस्तीफ़ा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं.