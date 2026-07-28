संसद मार्च हिंसा: पुलिस जांच में 2873 गंभीर अपराधियों की पहचान, हत्या से लेकर डकैती और दुष्कर्म के आरोपी शामिल
पुलिस आयुक्त द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े मामलों में पहचान की
Published : July 28, 2026 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज था. पुलिस आयुक्त द्वारा सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े मामलों में 2,873 ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 989 लोगों का रिकॉर्ड हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, दुष्कर्म, हथियार अधिनियम व अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा बताया गया है.
पुलिस की रिपोर्ट में सामने आए आरोपी और उनके मामले
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में सामने आया कि 101 हत्या के आरोपी, 62 हत्या के प्रयास के आरोपी, 284 डकैती एवं लूट के मामलों के आरोपी, 229 आर्म्स एक्ट, 135 स्नैचिंग, 61 दुष्कर्म, 25 छेड़छाड़, 19 अपहरण, 67 एनडीपीएस (मादक पदार्थ) तथा 6 पॉक्सो मामलों के आरोपी भी हिंसा के दौरान मौजूद थे.
आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी
पुलिस के मुताबिक हिंसा के बाद उपलब्ध सभी वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) व पुलिस तथा आम लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई. जांच अभी भी जारी है और जिन लोगों का आपराधिक इतिहास सामने आया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार केवल एक-दो मामूली मामलों वाले लोग ही नहीं, बल्कि कई बार-बार अपराध करने वाले व्यक्ति भी भीड़ में शामिल पाए गए. पुलिस के अनुसार 101 हत्या के आरोपियों में 42 ऐसे थे, जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. जबकि 12 लोगों पर 10 या उससे अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है.
62 हत्या के प्रयास के आरोपियों में 25 पर आपराधिक मामले दर्ज
इसी प्रकार 62 हत्या के प्रयास के आरोपियों में 25 लोगों पर कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं. 284 डकैती और लूट के आरोपियों में 155 लोग दो या अधिक मामलों में आरोपी हैं, जबकि 31 लोगों का आपराधिक इतिहास 10 या उससे अधिक मामलों तक फैला हुआ है. इसके अतिरिक्त दुष्कर्म के 61 आरोपियों में 8, छेड़छाड़ के 25 आरोपियों में 6 तथा एनडीपीएस मामलों के 67 आरोपियों में 9 को पुलिस ने दोहराए जाने वाले अपराधों से जुड़ा बताया है.
पुलिस का दावा कई बार चेतावनी के बाद किया बल प्रयोग
जांच रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के लिए केवल जंतर-मंतर पर अनुमति दी गई थी, जबकि संसद की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड तोड़े और संसद क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जब चेतावनियों की अनदेखी करते हुए बैरिकेड लगातार तोड़े गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव व हमले हुए, तब ही बल प्रयोग किया गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं हिंसा में घायल हुए, इसके बावजूद पुलिस ने काफी समय तक संयम बरता.
सरकारी संपत्ति को नुकसान व पुलिस पर हमले का आरोप
रिपोर्ट के अनुसार कई संदिग्ध अलग-अलग स्थानों पर पत्थरबाजी करते, पुलिसकर्मियों पर हमला करते, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाते व सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए. पुलिस का कहना है कि बाद में पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें उन लोगों की भूमिका भी जांची गई जो कथित तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की बात कही
इसी मामले से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है. उसकी रक्षा की जानी चाहिए. साथ ही अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि वह उन जनहित याचिकाओं पर भी विचार करेगी जिनमें एक ओर पुलिस की कथित ज्यादतियों और दूसरी ओर पुलिसकर्मियों तथा पत्रकारों पर हुए हमलों की जांच की मांग की गई है.
रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विचार
अदालत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर भी विचार करने की बात कही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद संबंधित मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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