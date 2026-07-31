संसद मार्च हिंसा: घायल पुलिसकर्मियों के लिए न्याय की मांग, नियमों के उल्लंघन पर पुलिस महासंघ व BJP सांसद का बड़ा बयान
संसद मार्च हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के पक्ष में न्याय की आवाज बुलंद हो रही है.
Published : July 31, 2026 at 5:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन और संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले ने अब राजनीतिक व कानूनी मोड़ ले लिया है. अब इस प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों और हिंसक भीड़ द्वारा किए गए हमलों में घायल पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के पक्ष में न्याय की आवाज बुलंद हो रही है. शुक्रवार को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जहां घायल पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर न्याय की गुहार लगाई.
वहीं, दूसरी तरफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली पुलिस महासंघ बैनर तले पूर्व पुलिस अधिकारियों ने एकत्रित होकर घायल पुलिसकर्मियों के पक्ष में आवाज उठाते हुए न्याय की गुहार लगाई. इसके साथ ही इस आंदोलन को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने कई बड़े आरोप भी लगाए. जैसे कि यह पूरी घटना, पुलिस बलों पर हुए हमले, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन व साजिश के पहलुओं पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद व पूर्व आईपीएस अधिकारी बृज लाल और दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण ने विस्तृत बयान जारी कर निष्पक्ष जांच की मांग की है.
उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई: बृज लाल
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान बीजेपी सांसद बृज लाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए जांच के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय बेहद सराहनीय है. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जिस पायलट गन या हथियारों के प्रयोग की बात कही जा रही है, उसकी तह तक जांच होनी चाहिए. सरकार असली व निर्दोष छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन अपराधियों व उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
सांसद बृज लाल ने कहा कि सीजेपी के आंदोलन में 2,873 अपराधी शामिल थे, जिन्हें चिह्नित कर लिया गया है और हर एक अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने ये भी बताया कि इस संगठित अराजकता को फैलाने के पीछे विदेशी नेटवर्क भी सक्रिय था, जिसके तहत दुबई से 28 लोगों को लाया गया था जो देश में बवाल कराने का प्रयास कर रहे थे. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भोजन की व्यवस्था व फंडिंग के स्रोतों की जांच चल रही है, जो देश को हिंसा में झोंकने की एक बड़ी साजिश थी. उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के धैर्य व प्रशासनिक रवैए की सराहना की.
सीजेपी ने की है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना: वेद भूषण
दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण ने प्रदर्शनकारी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके व आयोजकों पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अपने ऐतिहासिक जजमेंट में दिल्ली में प्रदर्शन व आंदोलनों के लिए 22 कड़े नियम व शर्तें तय की थीं. आयोजकों ने लिखित में इन शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लगभग सभी शर्तों की धज्जियां उड़ाई गईं. अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने हस्ताक्षरों के कारण खुद कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं.
नियमों के मुताबिक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन व केवल 1,000 लोगों के एकत्र होने का आश्वासन दिया गया था, जबकि हजारों की हिंसक भीड़ जुटाई गई. शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल 1 दिन (सुबह 10 से शाम 5 बजे) की अनुमति थी, लेकिन इसके विपरीत 36 दिनों तक प्रदर्शन चलाया गया. शर्तों में बैनर केवल प्रदर्शित करने की अनुमति थी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति गंदे स्लोगन लिखे गए और जाति, धर्म व लिंग को प्रभावित करने वाली हेट स्पीच भी दी गई. पुलिस कमिश्नर के निर्देशों व बीएनएस (BNS) की धारा 163 (5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक) का पूर्ण उल्लंघन किया गया.
पुलिसकर्मियों के घायल होने व एफआईआर वापसी का विरोध
सीजेपी के आंदोलन और संसद मार्च के दौरान हिंसक झड़पों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी घायल हो गए. दिल्ली पुलिस के घायल पुलिसकर्मियों के परिवार की तरफ से प्रेसवार्ता में दावा किया गया कि इस पूरे आंदोलन व संसद मार्च में 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिसकर्मियों पर हुए जानलेवा हमलों के बाद पुलिस महकमे व फ्रंटलाइन स्टाफ में गहरी निराशा और आक्रोश व्याप्त है. इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के उस रुख का पुरजोर स्वागत किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी बाहरी दबाव के पहले दिन से इस पूरी घटनाक्रम की व्यापक व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
घायल पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों व दिल्ली पुलिस महासभा बैनर तले पूर्व पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जो वाकई में छात्र थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और अपनी मांगें रखी उनका सम्मान है. लेकिन जिन्होंने पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों पर हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
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