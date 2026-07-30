संसद मार्च हिंसा: दिल्ली पुलिस महासंघ को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति, अब पीसी कर उठाएंगे आवाज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, भूतपूर्व जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा.
Published : July 30, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 36 दिवसीय आंदोलन व 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान भड़की भीषण हिंसा के जख्म अभी भरे भी नहीं कि इस पर सियासत व प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. हिंसा में गंभीर रूप से घायल दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को न्याय दिलाने के लिए 'दिल्ली पुलिस महासंघ' ने मोर्चा खोल दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा महासंघ को जंतर-मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है. इसके बाद महासंघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के मुताबिक, अब ये लड़ाई कानूनी व संवैधानिक दायरे में रहकर मीडिया के माध्यम से लड़ी जाएगी.
31 जुलाई को 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' में महासंग्राम
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति न मिलने पर दिल्ली पुलिस महासंघ ने 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, भूतपूर्व जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा. महासंघ का कहना है कि वे इस मंच से "Blood Stained Khaki Needs Justice" (खून से सनी खाकी को न्याय चाहिए) का नारा बुलंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के साथ एकजुटता प्रकट करेंगे.
मुकदमे वापसी से जवानों के गिरते मनोबल पर चिंता
पूरे विवाद की मुख्य जड़ सरकार व आंदोलनकारियों के बीच बनी वह सहमति है, जिसके तहत कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आंदोलन समाप्त करने के बदले प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का है. दिल्ली पुलिस महासंघ ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. महासंघ का तर्क है कि..
- नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति 36 दिनों तक जंतर-मंतर को बंधक बनाया गया.
- संसद मार्च के दौरान योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए.
- यदि ऐसे हिंसक तत्वों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाती हैं, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले जवानों का मनोबल टूटेगा.
एआई और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का बड़ा खुलासा
जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के उच्च तकनीक तंत्र ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए थे. जांच में पाया गया कि इस आंदोलन और हिंसा में 2,873 ऐसे असामाजिक तत्व शामिल थे, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है. महासंघ का सीधा सवाल है कि जब एआई जांच में स्पष्ट हो चुका है कि हिंसा में पेशेवर अपराधी शामिल थे तो फिर राजनीतिक दबाव में इन मुकदमों को वापस लेने की तैयारी क्यों की जा रही है.
अध्यक्ष बृजभूषण का स्पष्ट रुख
दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वे कानून का पालन करने वाली संस्था है. उन्होंने कहा था कि अनुमति मिलने पर ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा. अब चूंकि पुलिस प्रशासन ने जंतर-मंतर पर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी है और संस्था ने भी अनुमति के लिए बहुत ज्यादा फ़ोर्स नहीं किया. इसलिए महासंघ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता चुना है. उनका दावा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि घायल पुलिसकर्मियों के गुनहगारों को बख्शा न जाए. उन पर दर्ज आपराधिक केस वापस न लिए जाए.
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