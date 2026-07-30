ETV Bharat / bharat

संसद मार्च हिंसा: दिल्ली पुलिस महासंघ को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति, अब पीसी कर उठाएंगे आवाज

नई दिल्ली: राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 36 दिवसीय आंदोलन व 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान भड़की भीषण हिंसा के जख्म अभी भरे भी नहीं कि इस पर सियासत व प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. हिंसा में गंभीर रूप से घायल दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को न्याय दिलाने के लिए 'दिल्ली पुलिस महासंघ' ने मोर्चा खोल दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा महासंघ को जंतर-मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है. इसके बाद महासंघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के मुताबिक, अब ये लड़ाई कानूनी व संवैधानिक दायरे में रहकर मीडिया के माध्यम से लड़ी जाएगी.

31 जुलाई को 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' में महासंग्राम

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति न मिलने पर दिल्ली पुलिस महासंघ ने 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, भूतपूर्व जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा. महासंघ का कहना है कि वे इस मंच से "Blood Stained Khaki Needs Justice" (खून से सनी खाकी को न्याय चाहिए) का नारा बुलंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के साथ एकजुटता प्रकट करेंगे.

मुकदमे वापसी से जवानों के गिरते मनोबल पर चिंता

पूरे विवाद की मुख्य जड़ सरकार व आंदोलनकारियों के बीच बनी वह सहमति है, जिसके तहत कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आंदोलन समाप्त करने के बदले प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का है. दिल्ली पुलिस महासंघ ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. महासंघ का तर्क है कि..