संसद मार्च हिंसा: क्या सरकार के फैसले को पलट सकती है अदालत? जानिए पूरी कानूनी गणित
संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों को वापस लेने के प्रशासनिक फैसले पर कानून जानकारों से ईटीवी भारत की खास चर्चा
Published : August 3, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन और संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों को वापस लेने के प्रशासनिक फैसले ने एक बड़े कानूनी व सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है. दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कुल 21 मुकदमों में से 13 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होते ही विभिन्न नागरिक संस्थाओं व कानूनविदों ने इस पर तीखा विरोध दर्ज कराया है.
दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में करीब 2,873 ऐसे लोग शामिल थे, जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे में संगीन अपराधियों को राजनीतिक या प्रशासनिक राहत देना न्याय की मूल भावना व कानून व्यवस्था के खिलाफ है. यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है. इस पूरे घटनाक्रम पर कानून क्या कहता है? क्या सरकार अपनी मर्जी से कोई भी आपराधिक मुकदमा वापस ले सकती है? और क्या अदालतें ऐसे फैसलों पर मूकदर्शक बनी रहेंगी या 'स्वतः संज्ञान' लेकर कार्रवाई कर सकती हैं? इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से खास बातचीत की है.
राजनीतिक दबाव में आपराधिक तत्वों को राहत देना लोकतंत्र के लिए खतरा: दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्य और दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का प्रदर्शन यदि हिंसक रूप लेता है, तो उसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल व दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं.
अगर प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने के नाम पर पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, उनका सर फोड़ते हैं, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. सरकार को किसी भी दबाव में आकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए.
अधिवक्ता जयवीर सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन में यदि निर्दोष छात्र या आम नागरिक शामिल थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे तो सिर्फ उनके मामलों की समीक्षा की जा सकती है. लेकिन जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और देश विरोधी नारे लगाए, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच व कार्रवाई होनी चाहिए.
- अदालती प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए अधिवक्ताओं ने साफ किया कि सरकार सीधे तौर पर किसी भी केस को खत्म नहीं कर सकती है. इसके लिए एक तय कानूनी ढांचा मौजूद है.
- क्लोजर रिपोर्ट / जीरो चार्जशीट: पुलिस जांच पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट या जीरो चार्जशीट दाखिल करती है.
- लोक अभियोजक: सरकार के निर्देश पर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कोर्ट में केस वापस लेने की लिखित अर्जी देनी होती है.
- न्यायिक स्वविवेक: अदालत सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है. जज अपने विवेक से तय करते हैं कि केस वापस लेना सही है या नहीं.
- स्वतः संज्ञान: यदि अदालत को लगता है कि अपराध गंभीर है और सबूत मौजूद हैं, तो वह सरकार की अर्जी खारिज कर संज्ञान ले सकती है और ट्रायल चला सकती है.
धारा 321 CrPC (नया प्रावधान 360 BNSS): क्या कहता है कानून?
दिल्ली हाई कोर्ट में नगर निगम के स्टैंडिंग काउंसेलर डॉ. राजेंद्र कुमार रावत ने इस मामले के तकनीकी व वैधानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 321 (और नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 360) में केस वापस लेने का प्रावधान है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार जो चाहेगी, वही होगा. सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि केस केवल जनहित और न्याय के हित में ही वापस लिया जा सकता है, ना कि राजनीतिक प्रभाव या प्रशासनिक दबाव में केस वापस ले .
डॉ. राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है कि मुकदमा वापस लेने से समाज पर क्या सकारात्मक असर पड़ेगा. यदि मामला मर्डर, गंभीर हिंसा या आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है तो कोर्ट ऐसी अर्जियों को आसानी से स्वीकार नहीं करती है.
पीड़ित व घायल आम लोग या पुलिसकर्मी अब आगे क्या कर सकते हैं?
भले ही सरकार मुकदमों को वापस ले रही है लेकिन पीड़ितों के पास कानूनी रास्ते बंद नहीं होते हैं. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक घायलों व पीड़ितों के पास न्याय के विकल्प मौजूद हैं.
धारा 156(3) के तहत कोर्ट से मदद. वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर चौहान का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासनिक दबाव के कारण मामला दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित व्यक्ति अपनी एमएलसी रिपोर्ट के साथ सीधे संबंधित कोर्ट में 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने और जांच की मांग कर सकता है.
निःशुल्क कानूनी सहायता की घोषणा: वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर चौहान ने ऐलान किया कि संसद मार्च हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों की मदद के लिए वकीलों का एक समूह तैयार है. यदि कोई पीड़ित अदालत जाना चाहता है, तो उन्हें बिना किसी फीस के मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी.
कानूनी कसौटी पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका का: संसद मार्च हिंसा के मुकदमों को वापस लेने की प्रशासनिक कवायद भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन कानूनी कसौटी पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका का ही होता है. सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार यदि अदालत को लगता है कि सीसीटीवी फुटेज, मीडिया रिकॉर्डिंग व प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो वह सरकार की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है.
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