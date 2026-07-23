CJP Protest: 19 वर्षीय छात्र की आंख की रोशनी पर संकट, पैलेट गन के आरोपों से गरमाया विवाद
संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई में एक 19 वर्षीय छात्र की दाईं आंख की रोशनी जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
Published : July 23, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद घायल प्रदर्शनकारियों के मामलों ने नया मोड़ ले लिया है. इस घटनाक्रम में अब एक 19 वर्षीय छात्र की दाईं आंख की रोशनी जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है. छात्र का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां पर डॉक्टर उसकी आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, इसी घटना में घायल दूसरे प्रदर्शनकारी शेख इरशाद की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सर्जरी की जा चुकी है. इन दोनों मामलों में प्रदर्शनकारियों की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने ऐसे सभी दावों को पूरी तरह खारिज किया है.
पुलिस कार्रवाई के दौरान आंख में लगा छर्रा
जानकारी के मुताबिक, नजफगढ़ निवासी 19 वर्षीय साहिल लोचब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अंतिम वर्ष का छात्र है. परिजनों का कहना है कि 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई के दौरान उसकी दाईं आंख में छर्रा लग गया. इससे आंख की पुतली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई. पहले उसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आंख की रोशनी बचाने के प्रयास जारी हैं, हालांकि रोशनी लौटने की संभावना बेहद कम है. साहिल की मां ज्योति के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि बेटे की दाईं आंख की रोशनी वापस आने की संभावना केवल एक प्रतिशत है. उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल की आंख में पैलेट जैसा छर्रा घुसा, जिससे यह गंभीर चोट हुई. हालांकि इस दावे की अभी तक किसी आधिकारिक जांच या चिकित्सकीय रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई है.
साहिल का सपना
परिजनों के मुताबिक साहिल का सपना दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर हेड कॉन्स्टेबल बनना था. वह कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की परीक्षाएं भी दे चुका है और भर्ती की तैयारी कर रहा था. परिवार का कहना है कि वह लगातार दो दिनों से जंतर-मंतर जा रहा था. शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर वह आंदोलन में रुचि ले रहा था और इसी कारण संसद मार्च के दिन भी वहां पहुंचा था. उधर, इसी पुलिस कार्रवाई में घायल शेख इरशाद का इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मंगलवार शाम उनकी सर्जरी की गई है.
पुलिस कार्रवाई में घायल छात्र
इरशाद मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं. वह पासपोर्ट और वीजा संबंधी काम से झंडेवालान आए थे और बाद में प्रदर्शन में शामिल हो गए. इरशाद व उनके साथियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके चेहरे, गर्दन और शरीर पर 20 से अधिक स्थानों पर छर्रे जैसी चोटें आईं. उनका दावा है कि आंख और चेहरे पर लगी चोटों के कारण उनकी दृष्टि पर भी खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी. हालांकि अस्पताल की ओर से केवल उनके इलाज और सर्जरी की पुष्टि की गई है, चोटों के कारणों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई.
इस पूरे मामले में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है. प्रदर्शनकारी और उनके परिजन चोटों के आधार पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाए जाने की खबरें पूरी तरह झूठी, भ्रामक व तथ्यहीन हैं. पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने और केवल आधिकारिक स्रोतों से तथ्य सत्यापित करने की अपील की है. इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
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