खड़गे ने सदन के नियमों की समीक्षा की मांग की, स्पीकर ने मंत्री के अनुपस्थित रहने पर जताई नाराजगी
खड़गे ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी. लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों की बकाया अनुदान मांगों को स्वीकृति दी.
By PTI
Published : March 18, 2026 at 6:42 PM IST
नई दिल्ली : राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी और सदन की कार्यवाही के नियमों की समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता जताई. खड़गे ने कहा कि सदन में अधिक बैठकें होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जा सके. उन्होंने विधेयक तैयार करने में विपक्षी सदस्यों की अधिक भागीदारी की भी वकालत करते हुए कहा कि यदि इसमें बाधा आए, तो संसद की संस्थागत शक्ति कमजोर होगी.
उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा ‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि राज्यसभा के नियमों की समय-समय पर समीक्षा जरूरी है. यह मामला वर्तमान में सामान्य प्रयोजन समिति (जीपीसी) के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है.’’
खड़गे स्वयं सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अगला कार्यकाल मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘‘राजनीति में लोग कभी सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त नहीं होते, और न ही देश सेवा के अपने उत्साह में कभी थकते हैं.’’
उन्होंने कहा कि संस्थाएं स्थायी होती हैं, जबकि उनमें कार्यरत लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं. ‘‘जिन सहयोगियों का पुनः निर्वाचन हुआ है, उनका हम स्वागत करते हैं. और जो सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी सार्वजनिक जीवन में सार्थक योगदान देंगे. यहां प्राप्त अनुभव उन्हें और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाएगा.’’
सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के बाद अपनी बात रख रहे खरगे ने कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा सभी पक्षों के विचार सुनने का प्रयास किया और रचनात्मक सुझावों को लागू करने की कोशिश की.
उन्होंने कहा कि उन्हें इस उच्च सदन में सुखद और चुनौतीपूर्ण अनुभव दोनों मिले। ‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए नयी पहल की आवश्यकता है, ताकि यह समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक संदेश दे सके और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान कर सके.’’
खड़गे ने कहा कि संविधान हर संसद सदस्य को निडर होकर अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, और यदि चर्चा एवं विमर्श नहीं होगा तो संसदीय संस्थाओं का कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाएगा.
उन्होंने कहा, ‘‘यदि विचार की स्वतंत्रता सीमित होती है, तो कई मार्ग बंद हो जाते हैं. जब अच्छी विधायिका बनती है, तो केवल सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, बल्कि विपक्षी सांसद भी उसकी रूपरेखा में समान भूमिका निभाते हैं. वे संसदीय समितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी भी प्रकार की बाधा संसदीय संस्थाओं को कमजोर करेगी.’’
सदन की बैठकों की संख्या बढ़ाने और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर गंभीर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पर भी खरगे ने जोर दिया.
उन्होंने कहा, ‘‘गरीब, हाशिए पर रहे वर्ग, किसानों और श्रमिकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर अधिक चर्चा की जानी चाहिए. अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी इसे आलोचना समझकर बिना सुने खंडन शुरू कर देती है. जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीर विचार करना चाहिए.’’
विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि सीमित अवसरों में, जब सांसद महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, तो अक्सर उनके विचारों को कार्यवाही से हटा दिया जाता है, भले ही वे असंसदीय न हों. उन्होंने कहा, ‘‘विशेष शब्दों को हटाने से वक्तव्य के अर्थ और आशय ही बदल जाते हैं.’’
बैठक से ज्यादा जरूरी प्रश्नकाल है, बोले स्पीकर
लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने के दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपस्थित नहीं रहने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई. जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य विनोद चावडा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मानसानी खड़े हुए तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे पूछा, ‘‘मंत्रीजी (सिंधिया) कहां चले गए?’’ इस पर पेम्मासानी ने बताया कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए गए हैं. इस पर नाराजगी भरे स्वर में बिरला ने कहा, ‘‘बैठक नहीं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है.’’ हालांकि, इससे कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने प्रश्नकाल में बीएसएनएल से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए थे.
लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों की बकाया अनुदान मांगों को स्वीकृति दी
लोकसभा ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए बकाया अनुदान मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को ‘गिलोटिन’ के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी. विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया ‘गिलोटिन’ कहलाती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आगामी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2026 सदन में रखा। सदन ने विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री और अन्य विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे.
इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया है. गौरतलब है कि इसके बाद वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी.
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