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संसद में गतिरोध बरकरार: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, सरकार चर्चा से समाधान के पक्ष में

विपक्षी सांसदों ने 23 जुलाई को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया ( ANI )