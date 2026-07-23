संसद में गतिरोध बरकरार: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, सरकार चर्चा से समाधान के पक्ष में
सरकार का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सार्थक चर्चा से समाधान निकाला जा सकता है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : July 23, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. NEET पेपर लीक, CJP छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने संसद में चर्चा के लिए सहमति जताई, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की पहली शर्त रखी.
गुरुवार को सरकार ने विपक्ष से बार-बार कहा कि वह बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी शर्त शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा रहा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य मंत्रियों ने सभी दलों की बैठक का प्रस्ताव रखा ताकि बहस की रूपरेखा तय की जा सके. सरकार का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सार्थक चर्चा से समाधान निकाला जा सकता है.
सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ये ट्वीट किया कि पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी बात पर राजी नहीं है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फ्लोर लीडर्स (सदन के नेताओं) से बातचीत जारी रखी. सरकार ने विपक्ष से कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी अवधि के लिए बहस के लिए तैयार है, लेकिन कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए.
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सदस्यों ने NEET घोटाले, जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई, सोनम वांगचुक और अन्य मुद्दों पर जोरदार नारेबाजी की. सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा. विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया.
सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वह NEET पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. संसदीय कार्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए, इस तरह सदन को बाधित करना सही नहीं है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बार-बार ये कह रही है कि बातचीत के लिए वो किसी मंत्री के आवास पर नहीं जाएंगे. इस मामले में कोई तटस्थ जगह तय की जाए. सूत्रों की मानें तो सरकार कंस्टीट्यूशन क्लब या किसी दूसरी ऐसी जगह पर चर्चा कर सकती है.
वहीं, गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर छात्रों के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं मिल रही है. प्रियंका ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने का समर्थन किया और कहा कि छात्रों की आवाज उठाना कांग्रेस का कर्तव्य है.
उन्होंने NEET पेपर लीक, किसान आंदोलन और CJP प्रदर्शन पर सरकार की नीतियों की आलोचना की. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज और अश्लील व्यवहार किया जा रहा है.
संसद सत्र में इस गतिरोध से विधायी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. विपक्ष NEET घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार इसे चर्चा के माध्यम से सुलझाने की बात कर रही है. दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही बाधित रही.
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