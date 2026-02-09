ETV Bharat / bharat

लोकसभा में गतिरोध, मात्र 13 मिनट चली कार्यवाही, सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने

राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, "कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई जब नरवणे की किताब का मुद्दा आया. सरकार नहीं चाहती थी कि मैं उस पर बोलूं, इसलिए सदन को रोका गया. मुझे 3-4 बार बोलने नहीं दिया गया. पहले कहा गया किताब से उद्धरण नहीं दे सकता, फिर मैगजीन से भी नहीं. जब मैंने बिना उद्धरण के बोलने की कोशिश की, तब भी अनुमति नहीं मिली. रक्षा मंत्री ने झूठ बोला कि किताब प्रकाशित नहीं हुई, जबकि किताब छप चुकी है और हमारे पास उसकी कॉपी है."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि एक समझौता हुआ था, लेकिन सरकार बहस से भाग रही है. राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सच से डर रही है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए.

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र में सोमवार को फिर से भारी हंगामा देखने को मिला. लोकसभा की कार्यवाही महज 13 मिनट चल पाई और फिर स्थगित कर दी गई. राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर सदन में बोलने की कोशिश की, मगर वो बजट की जगह देश की सुरक्षा के मुद्दे और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे. मगर लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका और कहा कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है यदि वो बजट पर चर्चा चाहते हैं तो उसपर बात कर सकते हैं. लेकिन राहुल ने दोबारा जनरल नरवणे की किताब पर चर्चा शुरू कर दी जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें फिर टोका. बाद में विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा.

उन्होंने कहा, "यह बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया. सत्ताधारी दल के सदस्य किताबों का उल्लेख कर आपत्तिजनक बातें कहते रहे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमारे सदस्यों को निलंबित किया गया. सबसे गंभीर आरोप यह है कि विपक्षी सदस्यों पर पीएम को धमकी देने का झूठा आरोप लगाया गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. पीएम सदन में नहीं आए क्योंकि वे मेरी बात से डरते हैं और जनरल नरवणे की किताब से डरते हैं. अगर कोई धमकी दी होती तो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया?"

राहुल गांधी ने कहा कि कल (मंगलवार को) सदन में इन मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बहस से डर रही है, क्योंकि इससे किसानों पर असर और अन्य परिणाम सामने आएंगे.

सपा सांसद राजीव कुमा राय से बातचीत (ETV Bharat)

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वह शत प्रतिशत सही नहीं है. स्पीकर ने गतिरोध का समाधान निकालने की पहल की थी. स्पीकर ने कहा था कि अगर सदन चलने लगे और कोई समाधान निकल आए, तो राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद अन्य पार्टी लीडर्स बोलेंगे और फिर संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे. लेकिन ऐसी कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं की गई कि केवल राहुल गांधी को पहले बोलने दिया जाएगा."

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस के नेता खुद सदन को चलने नहीं देना चाहते. सदन केवल राहुल गांधी की जिद की वजह से ठप पड़ा है. संसद में नियमों के अनुसार बोलना चाहिए. कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैंबर में जाकर गलत व्यवहार किया, टेबल पर चढ़े, स्पीकर के साथ बदतमीजी की. स्पीकर को चोट पहुंची है और हम सभी को बहुत बुरा लगा."

रिजिजू ने 'गुंडागर्दी' का जिक्र करते हुए कहा, "संसद 'गुंडागर्दी' के लिए नहीं है. कांग्रेस सांसदों का व्यवहार अस्वीकार्य है. 40-50 विपक्षी सांसद स्पीकर के चैंबर में घुसे और गलत तरीके से बात की. इसी वजह से पीएम मोदी को सदन में न आने का फैसला लिया गया."

