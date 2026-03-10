ETV Bharat / bharat

'विपक्ष लगभग सभी संवैधानिक पदों पर हमला किया..', लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

लोकसभा में आज ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीखी बहस हुई.

Parliament budget session Opposition moves no-confidence motion against Om Birla
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 7:03 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई. यह बजट सत्र के दूसरे चरण का प्रमुख मुद्दा है, जहां विपक्ष स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार, विपक्षी सांसदों जिसमें खासकर राहुल गांधी को बोलने से रोकने, माइक बंद करने और सदन में असंतुलन का आरोप लगाया.

प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पेश किया, जिस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं. बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित है, लेकिन एनडीए के पास मौजूद बहुमत की वजह से यह पास होने की संभावना नहीं के बराबर है.

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, क्या बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल (ETV Bharat)

चर्चा की शुरुआत के दौरान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे सांसद जगदंबिका पाल ने यह भी कहा कि सरकार के पास जो आंकड़े है उसके अनुसार विपक्ष को बोलने का ज्यादा समय मिला है.कुल मिलकर इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक देखने को मिली. ईटीवी भारत ने इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से भी बात की .

बता दें कि, लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीखी बहस हुई. इस चर्चा की शुरुआत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए जिक्र किया कि वे पीएम मोदी को गले लगाते हैं, फिर साथियों को आंख मारते हैं.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

रिजिजू ने राहुल को 'अजीब नेता प्रतिपक्ष' कहा और व्यंग्य किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि वे सदन में ध्यान से सुनती हैं और मुस्कुराती हैं. उन्होंने नेहरू के भाषणों की तारीफ का जिक्र कर विपक्ष पर कटाक्ष किया. प्रियंका गांधी वाड्रा ने खड़े होकर आपत्ति जताई और बोलते हुए कहा कि हंसी इसलिए आई क्योंकि रिजिजू नेहरू को गाली देते आए हैं, लेकिन आज उनकी तारीफ कर रहे हैं. प्रियंका ने कहा कि पिछले 12 सालों में एक ही नेता है जो सरकार के सामने नहीं झुका वह राहुल गांधी हैं. राहुल सच बोलते हैं, जो सत्ता पक्ष पचा नहीं पाता.

इससें पहले सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नोंक-झोंक में स्पीकर के अधिकारों को लेकर भी नोंक झोंक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया. इस दौरान विपक्ष के आरोप पर बोलते हुए स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल ने कहा कि , स्पीकर ने सबको सामान समय दिया है और ये आंकड़े बताते हैं, उनके अनुसार 17वीं लोकसभा में विपक्षी दलों को बोलने के लिए अधिक समय मिला. सदन में कुल चर्चा समय में से लगभग 46 प्रतिशत समय विपक्षी दलों ने लिया, जबकि सत्तापक्ष ने लगभग 38 फीसदी समय लिया. इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा केवल 26.53 फीसदी रहा.

कांग्रेस ने 17वीं लोकसभा की चर्चाओं में प्रति सदस्य आनुपातिक रूप से भाजपा की तुलना में अधिक बोला. कांग्रेस के पास 52 सदस्य थे और बोलने का समय 12 फीसदी, यानी प्रति सदस्य 0.231 फीसदी. भाजपा के पास 302 सदस्य थे और 26.53 प्रतिशत समय, यानी प्रति सदस्य 0.088 फीसदी. कांग्रेस सदस्यों ने प्रति व्यक्ति लगभग 2.63 गुना अधिक बोला.

उन्होंने कहा कि. 17वीं लोकसभा में एनडीए को लगभग 65 प्रतिशत का बहुमत था. इसके बावजूद पीठासीन आसन ने विपक्ष और गैर-एनडीए दलों को कुल चर्चा समय का लगभग 61.05 प्रतिशत — यानी लगभग 807 घंटे — आवंटित किया.

चर्चा के दौरान जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र के नियमों से चलता है, न कि किसी की मर्जी से. ललन सिंह ने कहा, "आपने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, 15 दिन हो गए, अब सदन पहले आपके प्रस्ताव पर चर्चा करेगा, लेकिन आप भाग रहे हैं." उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाया कि वे बहस नहीं, सिर्फ हंगामा चाहते हैं.टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर पर पक्षपात के आरोप दोहराए.

उन्होंने विपक्ष को कम समय दिए जाने, माइक बंद करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया और कहा कि सरकार स्पीकर के पीछे छिपकर मुद्दों से भटक रही है. समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद राजीव राय ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि विपक्ष को सदन में आवाज नहीं दी जा रही. राजीव राय ने स्पीकर के व्यवहार और सदन की कार्यवाही को 'विपक्ष को दबाने' वाला बताया, जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है. उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को चुप कराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है.

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस मुद्दे पर ईटीवी से बात करते हुए कहा कि, विपक्ष लगभग सभी संवैधानिक पदों पर हमला कर चुका है. बघेल ने स्पीकर द्वारा रखे गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष को बराबर और कई बार बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि स्पीकर निष्पक्ष तरीके से सदन चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब ये स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा चुका है, राष्ट्रपति तक का मजाक उड़ा चुके हैं.

कल यानी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की ओर से विस्तृत जवाब देंगे. बहस में अमित शाह पहले ही स्पीकर के पद को संवैधानिक बताते हुए आरोप खारिज कर चुके हैं. बहस में हंगामा भी हुआ, लेकिन बहस सुचारू रूप से चली.

