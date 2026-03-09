ETV Bharat / bharat

विपक्ष का ईरान युद्ध पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू नहीं हो सकी बहस

संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने मिडिल ईस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की.

A glimpse of the proceedings of the Lok Sabha during the Budget Session of Parliament
संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कार्रवाई का नजारा (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 5:52 PM IST

4 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया. इस बजट सत्र में काफी हंगामा और राजनीतिक टकराव देखने को मिला. विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है मगर लोकसभा में विपक्ष लगातार सरकार से मिडिल ईस्ट पर चर्चा और ईरान मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करता रहा. इस वजह से लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और स्पीकर के बार-बार विपक्ष से आग्रह करने के बावजूद कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं शुरू की और स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचकर हंगामा करते रहे.

विपक्ष (मुख्य रूप से कांग्रेस और अन्य दल) ने स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया. इसके अलावा, मध्य पूर्व (ईरान-इजराइल संघर्ष) पर विदेश मंत्री के बयान के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट किया. जहां सरकार विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रही कि वो अपनी बात नहीं बल्कि सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं जबकि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा कि वो महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष की बात नहीं सुन रही.

संसद में विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है : केंद्रीय मंत्री आठवले
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विपक्ष के हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद संवाद और चर्चा के लिए है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है. उन्होंने कहा एक तरफ कांग्रेस लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है और जब उसपर चर्चा शुरू होती है तो वो चर्चा से भाग जाती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष मिडिल ईस्ट पर चर्चां की मांग कर रहा है लेकिन जब विदेश मंत्री ईरान इजराइल पर बयान दे रहे थे तब वो हंगामा कर रहे थे.

केंद्रीय मंत्री आठवले ने ईटीवी भारत से क्या कहा (ETV Bharat)

बता दें कि विपक्ष ने फरवरी में ही इस प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जो बजट सत्र के पहले चरण में दाखिल हुआ. इसमें 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं. (कांग्रेस, सपा, डीएमके आदि सहित, और हाल में टीएमसी ने भी समर्थन दिया).

विपक्ष का कहना है कि स्पीकर भाजपा के पक्ष में काम करते हैं, विपक्षी सांसदों खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, और सदन में विपक्ष की आवाज दबाते हैं. पिछले लोकसभा में 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के निलंबन का भी जिक्र किया गया है. ये प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि के नाम से सूचीबद्ध हैं.

लोकसभा में सोमवार को यह प्रस्ताव पहले एजेंडे पर था. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार बहस को तैयार है. मगर सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष पश्चिम एशिया ईरान-इजराइल और यूएस संघर्ष पर चर्चा की मांग की, जिसकी वजह से लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सरकार ईरान मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही : कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा
इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग की और नोटिस दिया. उन्होंने कहा कि ये संसद है यहां जब जिस समय जो आवश्यक और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है विपक्ष चर्चा की मांग कर सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार ईरान मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, सरकार में क्या चल रहा क्या विदेश नीति है विश्व में वार हो रहा और सरकार अपने रुख स्पष्ट नहीं कर रही सिर्फ विपक्ष की आवाज दबा रही है.

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने रखी अपनी बात (ETV Bharat)

कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा में स्पीकर को हटाने के लिए साधारण बहुमत (कुल 543 में से 272 वोट) चाहिए. एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव पास होने की संभावना बहुत कम है. विपक्ष के पास इतने वोट नहीं हैं, यह मुख्य रूप से राजनीतिक दबाव और प्रतीकात्मक विरोध है. स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पहले भी तीन बार आया लेकिन कभी पास नहीं हुआ.

TAGGED:

MIDDLE EAST TENSIONS
SPEAKER REMOVAL MOTION
UNION MINISTER RAMDAS ATHAWALE
CONGRESS LEADER VIVEK TANKHA
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

