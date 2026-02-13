ETV Bharat / bharat

संसद बजट सत्र: हंगामे की भेंट चढ़ा पहला चरण, क्या सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार

दमन के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में संसद में हंगामे और व्यवधान के लिए सत्तापक्ष-विपक्ष दोनों को ही दोषी ठहराया.

parliament budget session 2026 first phase concluded with uproar and disruption in House
संसद बजट सत्र: हंगामे की भेंट चढ़ा पहला चरण, क्या सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 5:04 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन शुक्रवार को हुआ. यह सत्र पिछले 28 जनवरी से शुरू हुआ था और शुक्रवार को इसका पहला चरण पूरा हुआ. लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई, और अब 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा.

बजट सत्र का पहला चरण काफी हंगामेदार रहा. विपक्ष जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे का अप्रकाशित संस्मरण (Unpublished Memoir), स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मुद्दे, राहुल गांधी के भाषण आदि पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. जिससे लोकसभा का काफी समय बर्बाद हुआ.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

जहां सत्तापक्ष विपक्ष पर आरोप लगता रहा, वहीं विपक्षी दल सत्तापक्ष पर विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते रहे. मगर जो निर्दलीय सांसद थे अपनी बात पटल पर रखना चाहते थे उन्होंने सत्तापक्ष-विपक्ष दोनों को ही दोषी ठहराया.

दमन के निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए सदन ना चलने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को दोषी बताया. वहीं, जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि कांग्रेस सदन में विधायी कार्यों के लिए नहीं बल्कि हंगामे के लिए ही आई थी. एक व्यक्ति की वजह से पूरा संसद व्यवधान में रहा.

देखिए, दमन के निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat)

इस बजट सत्र पर प्रारंभिक चर्चा और कुछ बहसें हुईं, लेकिन ज्यादातर दिन हंगामा रहा. कई दिनों तक प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई. कांग्रेस के 7 और सीपीएम के एक सांसद को अनुशासनहीनता के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. प्रमुख बिल जिनमें औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बहस हुई, लेकिन कुल मिलाकर विधायी कामकाज सीमित रहा क्योंकि लोकसभा में हंगामा काफी ज्यादा रहा जबकि राज्यसभा में कुछ हद तक चर्चा हुई.

इस मुद्दे पर बोलते हुए निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल ने कहा कि सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या को उठाने और संसद में अपनी बात रखने के लिए आते हैं लेकिन कांग्रेस ने मात्र अपने एक नेता के बोलने नहीं देने को लेकर लगातार संसद में व्यवधान डाला. उन्होंने कहा कि इस हंगामे में वो भी अपने क्षेत्र की बात नहीं उठा पाए. पटेल ने कहा कि जहां विपक्ष हंगामा करता रहा, वहीं आज सदन की कार्यवाही शांति पूर्वक चल रही थी तब भी सरकार ने पूरे दिन संसद नहीं चलाकर हाउस स्थगित कर दिया, आखिर क्यों?

देखिए, जेडीयू के सांसद संजय झा से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat)

वहीं, जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि कांग्रेस ने मात्र एक व्यक्ति की वजह से पूरे सत्र के पहले भाग को हंगामा में बदल दिया. उन्होंने कहा कि उस किताब को लेकर राहुल गांधी हंगामा करते रहे जिसके बारे में प्रकाशक ने भी कह दिया कि उन्होंने किसी को दिया ही नहीं है. उन्होंने कहा कि कभी नरवणे, कभी चीन को लेकर बेवजह का मुद्दा कांग्रेस उठाती रही.

बिहार की कानून व्यवस्था पर भी विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभाल रहे, बीच में राजद के साथ गठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार अलग ही इसलिए हुए थे. जेडीयू नेता ने कहा कि अगर बिहार में कोई घटना हुई भी है तो उसपर सभी करवाई निष्पक्ष ढंग से करवाई जा रही जिसपर कोई उंगली नहीं उठा सकते.

कुल मिलकर देखा जाए तो अब बजट सत्र के दूसरे चरण में अनुदान मांगों (डिमांड फॉर ग्रांट्स), वित्त विधेयक और अन्य बिलों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. कुल सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ 2 अप्रैल को समाप्त होगा.

