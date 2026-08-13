खनिजों पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेंगे राज्य, विधेयक को मिली मंजूरी
खनिजों पर राज्यों को अतिरिक्त कर लगाने से रोकने के प्रावधान वाले विधेयक को मिली संसद की मंजूरी
Published : August 13, 2026 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली : संसद ने गुरुवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा. लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है.
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज-युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है.
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया.
विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे.
विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है.
रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे.
उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73 प्रतिशत कोयले से होता है. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है.
रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नीत सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन ‘‘घोटाला’’ था. उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65 प्रतिशत से बढ़कर अब 85 प्रतिशत हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है.
मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि 88 प्रतिशत राज्यों के पास जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा.
रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है.
विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुघ, बीजद के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अन्नाद्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरै, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राजद के प्रो मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के डॉ वी शिवादासान, झामुमो की महुआ माझी, द्रमुक के एस आर शिवलिंगम और डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया.
रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी.
मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया. इससे पहले सदन ने द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया.
कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सी पी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया नहीं कराई जा सकती.
विधेयक में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार द्वारा खनिज अधिकारों पर कोई कर, उपकर या ऐसा कोई अन्य शुल्क (किसी भी नाम से) नहीं लगाया जाएगा.’’
इसके प्रावधान खनिज-युक्त भूमि पर भी लागू होंगे. हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार ही खनिज की मात्रा, उसके मूल्य, रॉयल्टी या किसी अन्य आधार पर ऐसी भूमि के संबंध में कोई कर या शुल्क लगाया जा सकेगा.
इस संबंध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में एक नयी धारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है.
इसके अलावा, विधेयक में प्रावधान किया गया है कि 2026 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले ऐसा कोई कर, उपकर या अन्य शुल्क, जो राज्य सरकार के पास जमा नहीं किया गया हो या जिसकी वसूली उसके द्वारा नहीं की गई हो, उसे हर लिहाज से अवैध माना जाएगा.
विधेयक में कहा गया है, ‘‘हालांकि, ऐसे लागू होने से पहले खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर लगाया गया कोई कर, उपकर या अन्य शुल्क, जो पहले ही राज्य सरकार के पास जमा किया जा चुका है या उसके द्वारा वसूल किया जा चुका है, वापस करने योग्य नहीं होगा.’’
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