ETV Bharat / bharat

झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत, बीजेपी ने दिया था समर्थन

एनडीए नेताओं के साथ परिमल नाथवानी ( @mpparimal )