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राज्यसभा चुनाव: परिमल नथवाणी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन, एनडीए ने की समर्थन देने की घोषणा

झारखंड राज्यसभा चुनाव में उद्योगपति परिमल नथवाणी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. एनडीए ने इन्हें समर्थन दिया है.

Parimal Nathwani files nomination
नामांकन दाखिल करते परिमल नथवाणी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 3:35 PM IST

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रांची: जाने माने उद्योगपति और पूर्व सांसद परिमल नथवाणी के राज्यसभा चुनाव में उतरने के बाद झारखंड में चुनावी मुकाबला बेहद ही रोचक हो गया है. बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नथवाणी ने नामांकन के अंतिम दिन आज नॉमिनेशन दाखिल किया. दो सेटों में नामांकन दाखिल करते हुए परिमल नथवाणी ने कहा कि उन्हें हर दल का समर्थन प्राप्त है और वह जरूर चुनाव जीतेंगे.

उन्होंने कहा कि अपने पूर्व के दो टर्म में वह राज्य का विकास कर चुके हैं, जो सबके सामने है. इस बार भी यदि मौका मिलेगा तो वह और भी अधिक विकास करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बाहरी नहीं था, क्योंकि झारखंड मैंने अपनी कर्मभूमि बना रखी है. उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूं. इससे पहले मैंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है. मुझे सभी का समर्थन मिलेगा.

परिमल नथवाणी ने दाखिल किया नामांकन (Etv Bharat)

भाजपा ने दिया परिमल नथवाणी को समर्थन

परिमल नथवाणी ने वैसे तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा है. मगर, उनके समर्थन में एनडीए के विधायक खुलकर सामने आ गए हैं. नामांकन के दौरान मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह, रिटर्निग ऑफिसर के कक्ष में मौजूद दिखे.

नॉमिनेशन के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के कक्ष में एनडीए विधायकों के साथ परिमल नथवाणी ने बैठक की और उनसे सहयोग मांगा. इस बैठक में जदयू विधायक सरयू राय, लोजपा रामविलास विधायक जनार्दन पासवान, आजसू विधायक तिवारी महतो के अलावा भाजपा के कई विधायक मौजूद रहे.

गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि पार्टी ने यह तय किया है कि यूपीए उम्मीदवार के विरोध में मतदान करना है और इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की बात की गई है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में एनडीए के सभी विधायक एकजुट हैं और अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे.

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