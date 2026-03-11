ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: माता-पिता ने शराब के पैसे के लिए नवजात को बेचा, 6 लोगों पर केस दर्ज

मेडक: तेलंगाना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक दंपति ने कथित तौर पर अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए अपने नवजात बच्चे को बेच दिया. इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है. यह घटना मेडक जिले के हवेली घनपुर मंडल के लिंगासनीपल्ली थांडा में हुई. इससे शराब और गरीबी के दुखद नतीजों का पता चलता है.

पुलिस के मुताबिक महेश और मंजुला थांडा में दिहाड़ी मजदूर हैं. वे शराब के आदी हैं और कहा जाता है कि वे अपनी ज़्यादातर कमाई शराब पीने में खर्च कर देते हैं. मंजुला ने 10 फरवरी को मेडक के एक मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. जन्म के तुरंत बाद दंपति ने कथित तौर पर शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए बच्चे को बेचने का फैसला किया.

पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले के भिक्कनूर मंडल के कंचरला गांव के एक दंपति के बच्चे नहीं हैं. उन्हें बिचौलियों से नवजात के बारे में पता चला. खबर है कि दंपति ने 4 मार्च को मेडक में बच्चे के पिता से 1.70 लाख रुपये में नवजात को खरीदने का सौदा किया.

पूरी रकम कैश में देने और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद खरीदारों ने हवेली घनपुर मंडल के शालिपेटा में बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया. हालांकि, शक तब हुआ जब थांडा के रहने वालों और एक आंगनवाड़ी टीचर ने दंपति के साथ नए जन्मे बच्चे के अचानक मौजूद होने पर सवाल उठाया. इसके बाद आरोपी कथित तौर पर अपने घर को बंद करके भाग गए.