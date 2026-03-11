ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: माता-पिता ने शराब के पैसे के लिए नवजात को बेचा, 6 लोगों पर केस दर्ज

तेलंगाना पुलिस ने नवजात को बेचने वाले माता-पिता उसे खरीदने वाले दंपति और इस गैर-कानूनी लेन-देन में शामिल बिचौलिए के खिलाफ केस दर्ज किया.

प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 1:32 PM IST

मेडक: तेलंगाना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक दंपति ने कथित तौर पर अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए अपने नवजात बच्चे को बेच दिया. इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है. यह घटना मेडक जिले के हवेली घनपुर मंडल के लिंगासनीपल्ली थांडा में हुई. इससे शराब और गरीबी के दुखद नतीजों का पता चलता है.

पुलिस के मुताबिक महेश और मंजुला थांडा में दिहाड़ी मजदूर हैं. वे शराब के आदी हैं और कहा जाता है कि वे अपनी ज़्यादातर कमाई शराब पीने में खर्च कर देते हैं. मंजुला ने 10 फरवरी को मेडक के एक मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. जन्म के तुरंत बाद दंपति ने कथित तौर पर शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए बच्चे को बेचने का फैसला किया.

पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले के भिक्कनूर मंडल के कंचरला गांव के एक दंपति के बच्चे नहीं हैं. उन्हें बिचौलियों से नवजात के बारे में पता चला. खबर है कि दंपति ने 4 मार्च को मेडक में बच्चे के पिता से 1.70 लाख रुपये में नवजात को खरीदने का सौदा किया.

पूरी रकम कैश में देने और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद खरीदारों ने हवेली घनपुर मंडल के शालिपेटा में बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया. हालांकि, शक तब हुआ जब थांडा के रहने वालों और एक आंगनवाड़ी टीचर ने दंपति के साथ नए जन्मे बच्चे के अचानक मौजूद होने पर सवाल उठाया. इसके बाद आरोपी कथित तौर पर अपने घर को बंद करके भाग गए.

सोमवार को गांववालों ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) के अधिकारियों को बताया कि कपल चेगुंटा में रह रहा है. पुलिस की मदद से उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन लाया गया और उनसे पूछताछ की गई.

बाद में उसी रात पुलिस ने बच्चे को कामारेड्डी जिले के कंचारला गांव में ढूंढ निकाला और उसे बचा लिया. फिर बच्चे को उसकी मां के साथ देखभाल और सुरक्षा के लिए सखी सेंटर भेज दिया गया. मीडिया से बात करते हुए प्रसन्ना कुमार ने कहा कि छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

इसमें बच्चे को बेचने वाले माता-पिता, उसे खरीदने वाले कपल और इस गैर-कानूनी लेन-देन में शामिल बिचौलिए शामिल हैं. जांच जारी है. अधिकारियों ने कहा कि यह घटना बच्चों से जुड़े ऐसे गैर-कानूनी और अमानवीय कामों को रोकने के लिए ज्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस और मॉनिटरिंग की जरूरत को दिखाती है.

