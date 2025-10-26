ETV Bharat / bharat

नशे की लत को पूरा करने के लिए माता-पिता ने बच्चे को बेचा, FIR दर्ज, तीन गिरफ्तार

मानसा: पंजाब के मानसा में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. अकबरपुर खुडाल गाँव से तीन महीने के मासूम बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है. जहाँ माता-पिता ने नशे की लत को पूरा करने के लिए पैसों के बदले अपने जिगर के टुकड़े को बेच दिया.

इस मामले में बरेटा पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले दंपति के साथ ही बच्चे को बेचने वाले जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रमुख बरेटा बलदेन सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक माता-पिता ने नशे की लत को पूरा करने के लिए बच्चे को बेच दिया. बच्चे की मौसी ने इसकी शिकायत पुलिस से की जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तस्करी का मामला दर्ज किया.

पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी. इसके कारण यह मानव तस्करी का मामला बना. इसके चलते पुलिस ने तीन गिरफ्तारियां की है जिनमें बच्चे के माता-पिता और बच्चे को गोद लेने वाले को गिरफ्तार किया.

इसके अलावा उसकी पत्नी को भी मामले में शामिल किया गया है. फिलहाल बच्चे को बाल संरक्षण समिति को सौंप दिया गया है. बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है. गौरतलब है कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया. इसमें राज्य स्तरीय खिलाड़ी बताई जा रही एक लड़की को नशे की लत का शिकार बताया जा रहा था. जिसका पति भी नशे का आदी था और इसी के चलते उसके बच्चे को बेचने का मामला सामने आया था.