नशे की लत को पूरा करने के लिए माता-पिता ने बच्चे को बेचा, FIR दर्ज, तीन गिरफ्तार

पंजाब में चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नशे की तल को पूरा करने के लिए एक जोड़े ने मासूम को बेच दिया.

PUNJAB PARENTS SELL CHILD
पंजाब पुलिस (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 2:47 PM IST

मानसा: पंजाब के मानसा में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. अकबरपुर खुडाल गाँव से तीन महीने के मासूम बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है. जहाँ माता-पिता ने नशे की लत को पूरा करने के लिए पैसों के बदले अपने जिगर के टुकड़े को बेच दिया.

इस मामले में बरेटा पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले दंपति के साथ ही बच्चे को बेचने वाले जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रमुख बरेटा बलदेन सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक माता-पिता ने नशे की लत को पूरा करने के लिए बच्चे को बेच दिया. बच्चे की मौसी ने इसकी शिकायत पुलिस से की जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तस्करी का मामला दर्ज किया.

पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी. इसके कारण यह मानव तस्करी का मामला बना. इसके चलते पुलिस ने तीन गिरफ्तारियां की है जिनमें बच्चे के माता-पिता और बच्चे को गोद लेने वाले को गिरफ्तार किया.

इसके अलावा उसकी पत्नी को भी मामले में शामिल किया गया है. फिलहाल बच्चे को बाल संरक्षण समिति को सौंप दिया गया है. बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है. गौरतलब है कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया. इसमें राज्य स्तरीय खिलाड़ी बताई जा रही एक लड़की को नशे की लत का शिकार बताया जा रहा था. जिसका पति भी नशे का आदी था और इसी के चलते उसके बच्चे को बेचने का मामला सामने आया था.

इसमें लड़की ने बताया कि उसने अपने बच्चे को करीब 1 लाख 80 हजार में बेचा था. इसमें उसने कुछ पैसों से घर का जरूरी सामान खरीदा था और बाकी पैसे नशे पर बर्बाद कर दिए थे. वहीं, कल बच्चे को गोद लेने वाले परिवार ने दलील दी कि उन्होंने बच्चे को गोद लिया था, खरीदा नहीं था.

बच्चे को गोद लेने वाले परिवार की सदस्य ज्योति कौर ने कहा, 'कुछ महीने पहले जब उन्होंने बच्चे को गोद लिया था, तब वह बहुत बीमार और कमजोर थी. उन्होंने लगातार 15 दिनों तक बच्चे का इलाज करवाया जिसके बाद बच्चा ठीक हुआ. ढाई महीने तक बच्चे की माँ ने हमारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, अब अचानक ये शिकायतें सामने आई है.

बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति ने कहा, 'बच्चे के पिता और दादी एक दिन मंदिर में हमसे मिले और उन्होंने बताया कि वे बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, जिसके बाद उन्होंने हमें बच्चा गोद दे दिया और हमने अदालत के सामने सभी कागजी कार्रवाई करके बच्चे को गोद लेने की सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी की.' हमारे पास इस प्रक्रिया का जरूरी वीडियो और फोटोग्राफी भी है. हमारे घर में 4 लड़कियाँ हैं और कोई लड़का नहीं था, इसलिए हमने लड़के की चाहत में इस बच्चे को गोद लिया. बच्चे को खरीदने के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.

