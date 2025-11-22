"बंद नहीं होगी अल फलाह यूनिवर्सिटी", पैरेंट्स को सताई बच्चों के भविष्य की चिंता, साइन करके सौंपा ज्ञापन
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ऐसे में यहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर पैरेंट्स परेशान हैं.
Published : November 22, 2025 at 6:27 PM IST
फरीदाबाद : दिल्ली ब्लास्ट केस और फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त होने के बाद जिस तरह से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सवालों के घेरे में हैं और जांच एजेंसियों की रडार पर है, उसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के पैरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी से बात की है.
पैरेंट्स को सता रही भविष्य की चिंता : आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद लगातार विवादों में चल रहे अलफलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. अलफलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में अब वहां पढ़ रहे बच्चों के पैरेंट्स को उनके बच्चों की भविष्य की चिंता सताने लगी है और यही वजह है कि आज लगभग 30 के करीब पैरेंट्स अलफलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी से मुलाकात की है.
"बंद नहीं होगी अल फलाह यूनिवर्सिटी" : मुलाकात के बाद वापस लौटने पर पैरेंट्स ने बताया कि "सीनियर फैकल्टी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके बच्चों के भविष्य पर किसी भी तरह से कोई ख़तरा नहीं है और फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी बंद होने नहीं जा रही है". ईटीवी भारत से बातचीत में ऐसे ही एक बच्चे के पैरेंट रजनीश ने बताया कि "वे दिल्ली से आए हैं. उनका बच्चा भी यहां से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है. लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी विवादों में आई है, उसके बाद से उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी है और यही वजह है कि उन्होंने अलफलाह यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें आश्वसत किया है कि किसी भी तरह से बच्चों के भविष्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा."
"साइन करके ज्ञापन सौंपा" : उन्होंने आगे कहा कि "हालांकि ये पहली मुलाकात थी. आगे भी हम मुलाकात करेंगे और हम सरकार और मैनेजमेंट से यही कहेंगे कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी भी तरह से पढ़ाई में कोई असर ना पड़े. इसको लेकर हमने लिखित में यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन दिया है जिसमें हमने उनसे कहा है कि हमारे बच्चों पर किसी भी तरह से कोई असर ना पड़े और उस लेटर पर कई पैरंट्स ने साइन भी किया है. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन चिंता बनी हुई है."
"प्रिंसिपल और वाइस चांसलर मौजूद नहीं" : वहीं दूसरे बच्चे के पैरेंट खुशपाल सिंह ने बताया कि "हमें लगातार बच्चों की भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में इस तरह की गतिविधियां पाई गई है, उसके बाद हमारी बेचैनी बढ़ गई है और हमें अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता होने लगी है और यही वजह की आज हम कई पैरेंट्स मिलकर यहां पर आए थे यूनिवर्सिटी में, हालांकि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थे. लेकिन सीनियर फैकल्टी से हमारी बात हुई है तो फैकल्टी ने बताया कि किसी भी तरह से बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन डर हमें सता रहा है क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता है और मेडिकल में बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है."
"अंदर पढ़ाई चल रही है" : वहीं अल फलाह से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे अभिमन्यु ने बताया कि "अंदर का माहौल फिलहाल ठीक है. पढ़ाई भी चल रही है. लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है. अगर यूनिवर्सिटी से बाहर जाना है तो गेट पास बनता है और पैरेंट्स से बात होती है. इसके बाद ही हमें यूनिवर्सिटी से बाहर जाने दिया जा रहा है. वहीं अगर पैरेंट्स साथ हैं तो हम गेट पास बनाकर यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाते हैं."
कारण बताओ नोटिस जारी : न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (NCMEI) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि दिल्ली ब्लास्ट केस से कनेक्शन होने की वजह से उसका माइनॉरिटी स्टेटस क्यों न वापस ले लिया जाए. NCMEI के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि शुक्रवार को उन्होंने नोटिस जारी किया था, और मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है. यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के साथ-साथ हरियाणा में शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
NCMEI issues show-cause notice to Al-Falah University over its minority status— ANI Digital (@ani_digital) November 22, 2025
Read @ANI Story |https://t.co/9Ixbew6Ppp#Delhiblast #AlFalahUniversity #NCMEI pic.twitter.com/CH0Wev6ySU
