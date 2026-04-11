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इस स्कूल में एडमिशन के लिए रात भर लाइन में लगते हैं अभिभावक, प्रधानाध्यापिका के खिलाफ नाराजगी

बालासोर (ओडिशा): कक्षा 9 में एडमिशन के लिए एक स्कूल के बाहर रात भर अभिभावकों की लंबी कतारें देखी गईं. पिछले दो दिनों से अपने बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए रात से ही लाइन में लगने के बावजूद, कई छात्रों को एडमिशन न मिल पाने के कारण असंतोष की खबरें सामने आई हैं. पिछले दो दिनों से बालासोर जिले के खैरा ब्लॉक के मानित्री पंचायत के अंतर्गत आने वाले आदा हाई स्कूल के सामने देर रात से ही छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

चूंकि कक्षा 9 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है, कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला यहां कराने के लिए दूसरे स्कूलों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) लेकर आए हैं, लेकिन अब समस्याएं पैदा हो गई हैं. जहां स्कूल प्रशासन प्रतिदिन लगभग 25 से 40 छात्रों को प्रवेश दे रहा है, वहीं कई अभिभावकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार, चार पंचायतों के बच्चे अपनी शिक्षा के लिए इसी स्कूल पर निर्भर हैं. इस साल मानित्री, आडा, ईश्वरपुर और झींकिरिया पंचायतों के लगभग 200 छात्र दाखिला लेने के इच्छुक हैं, जबकि स्कूल में केवल 160 छात्रों की ही जगह (क्षमता) है.

मानित्री पंचायत में दो और ईश्वरपुर पंचायत में एक हाई स्कूल है, जबकि आडा में केवल यही एक हाई स्कूल है. हालांकि अन्य स्कूल 1 से 4 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, फिर भी बेहतर परिवहन सुविधा के कारण अभिभावक इसी स्कूल को प्राथमिकता दे रहे हैं. इस बीच, यह आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रवेश प्रक्रिया को ठीक से संचालित नहीं कर रही हैं.

एक अभिभावक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "पिछले तीन दिनों से मैं अपने बच्चे का दाखिला कराए बिना वापस लौट रहा हूं क्योंकि प्रधानाध्यापिका मना कर रही हैं. चूंकि हमारा सीरियल नंबर 40 या 50 के आसपास आता है, इसलिए हमें रात के 2 बजे से ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है. मैडम कहती हैं कि वह 30 से अधिक छात्रों का दाखिला नहीं लेंगी, लेकिन वह 40 तक ले लेती हैं और बाकी सबको वापस भेज देती हैं. हम गरीब लोग हैं; अगर हम एक दिन काम पर न जाएं, तो हमारे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके बावजूद, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काम छोड़कर लाइन में खड़े हैं."