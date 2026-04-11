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इस स्कूल में एडमिशन के लिए रात भर लाइन में लगते हैं अभिभावक, प्रधानाध्यापिका के खिलाफ नाराजगी

ओडिशा के बालासोर जिले के खैरा ब्लॉक स्थित आदा हाई स्कूल में एडमिशन के लिए दो दिनों से छात्रों और अभिभावकों की भीड़ देखी गई.

Parents and students queued overnight for Class IX admission at Ada High School in Balasore, Odisha
इस स्कूल में एडमिशन के लिए रात भर लाइन में लगते हैं अभिभावक, प्रधानाध्यापिका के खिलाफ नाराजगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 4:23 PM IST

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बालासोर (ओडिशा): कक्षा 9 में एडमिशन के लिए एक स्कूल के बाहर रात भर अभिभावकों की लंबी कतारें देखी गईं. पिछले दो दिनों से अपने बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए रात से ही लाइन में लगने के बावजूद, कई छात्रों को एडमिशन न मिल पाने के कारण असंतोष की खबरें सामने आई हैं. पिछले दो दिनों से बालासोर जिले के खैरा ब्लॉक के मानित्री पंचायत के अंतर्गत आने वाले आदा हाई स्कूल के सामने देर रात से ही छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

चूंकि कक्षा 9 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है, कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला यहां कराने के लिए दूसरे स्कूलों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) लेकर आए हैं, लेकिन अब समस्याएं पैदा हो गई हैं. जहां स्कूल प्रशासन प्रतिदिन लगभग 25 से 40 छात्रों को प्रवेश दे रहा है, वहीं कई अभिभावकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार, चार पंचायतों के बच्चे अपनी शिक्षा के लिए इसी स्कूल पर निर्भर हैं. इस साल मानित्री, आडा, ईश्वरपुर और झींकिरिया पंचायतों के लगभग 200 छात्र दाखिला लेने के इच्छुक हैं, जबकि स्कूल में केवल 160 छात्रों की ही जगह (क्षमता) है.

मानित्री पंचायत में दो और ईश्वरपुर पंचायत में एक हाई स्कूल है, जबकि आडा में केवल यही एक हाई स्कूल है. हालांकि अन्य स्कूल 1 से 4 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, फिर भी बेहतर परिवहन सुविधा के कारण अभिभावक इसी स्कूल को प्राथमिकता दे रहे हैं. इस बीच, यह आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रवेश प्रक्रिया को ठीक से संचालित नहीं कर रही हैं.

एक अभिभावक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "पिछले तीन दिनों से मैं अपने बच्चे का दाखिला कराए बिना वापस लौट रहा हूं क्योंकि प्रधानाध्यापिका मना कर रही हैं. चूंकि हमारा सीरियल नंबर 40 या 50 के आसपास आता है, इसलिए हमें रात के 2 बजे से ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है. मैडम कहती हैं कि वह 30 से अधिक छात्रों का दाखिला नहीं लेंगी, लेकिन वह 40 तक ले लेती हैं और बाकी सबको वापस भेज देती हैं. हम गरीब लोग हैं; अगर हम एक दिन काम पर न जाएं, तो हमारे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके बावजूद, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काम छोड़कर लाइन में खड़े हैं."

एक अन्य अभिभावक, संतोष कुमार नायक ने कहा कि छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और उन्होंने सुना है कि सीटें सीमित हैं. उन्होंने आगे कहा, 'चूंकि छात्रों की संख्या बढ़ रही है और बाहर के छात्र भी दाखिला ले रहे हैं, इसलिए हम देर रात को आकर लाइन में लग रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का एडमिशन हो सके. प्रधानाध्यापिका अपने खुद के नियम बना रही हैं. हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए."

अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक अन्य अभिभावक, बाबूराम बिस्वाल ने कहा, 'मैं अपने बच्चे के दाखिले के लिए आया था, लेकिन मुझे बताया गया कि सीटें भर चुकी हैं और मुझे वापस भेज दिया गया. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है. पास-पड़ोस के दूसरे स्कूल थोड़े दूर हैं, इसलिए बच्चों के आने-जाने के लिए यह स्कूल सुविधाजनक है. यही कारण है कि यहां इतनी भीड़ है."

जब प्रभारी प्रधानाध्यापिका मनस्विनी मिश्रा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि लंबी कतारें इसलिए लग रही हैं क्योंकि अभिभावक एक साथ पहुंच रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके बच्चे का दाखिला सबसे पहले किया जाए. उन्होंने कहा, "हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? पास में ही 5 से 6 अन्य स्कूल भी हैं, चूंकि इस स्कूल की ट्रांसपोर्ट सुविधा बेहतर है, इसलिए हर साल एडमिशन के दौरान यहां इतनी भीड़ उमड़ती है. पिछले तीन दिनों से हम रोज़ाना लगभग 40 से 50 छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं. सीमित सीटों के कारण, हम इससे अधिक छात्रों का एडमिशन लेने में असमर्थ हैं. चूंकि अन्य स्कूल थोड़े अंदर की तरफ स्थित हैं, इसलिए छात्र वहां जाने में कतराते हैं. हम सभी को प्रवेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं."

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