श्रावस्ती में पूरे परिवार की मौत; माता-पिता और 3 बच्चों का शव कमरे में मिला, 5 दिन पहले मुंबई से आए थे

श्रावस्ती: जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव में पूरे परिवार का शव कमरे में मिला है. माता-पिता और तीन बच्चों का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है. परिजनों ने बताया कि 5 दिन पूर्व ही सभी मुंबई से लौटे थे.

पुलिस के मुताबिक, इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर मनिहारपुरवा के रहने वाले 40 वर्षीय रोज अली, पत्नी शहनाज (38), बेटी गुलनाज (11), बेटी तबस्सुम (10) व डेढ़ वर्षीय बेटा मोइन घर में सोए हुए थे. शुक्रवार की सुबह जब कोई भी कमरे से नहीं निकला तो परिजनों को शक हुआ. परिजनों ने कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया लेकिन नहीं खुला. इसके बाद बगल में लगी खिड़की से कमरे में देखा तो सभी बिस्तर पर पड़े हुए थे. इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो हाथ पैर फूल गए. पांचों लोगों के शव बिस्तर पर पड़े थे. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्यों को एकत्र किया है. एक साथ हुई पांच मौतों से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने बताया कि गुरुवार देर रात सभी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए थे. इसके बाद कमरे से नहीं निकले. सभी लोग 5 दिन पहले ही सभी मुंबई से आए थे.