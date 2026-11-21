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मां को 130 दिन और पिता को सिर्फ 7 दिन की छुट्टी; भारत में पैरेंटल लीव में अंतर से 25% महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरी

पैरेंटल लीव पर 97 देशों में बड़ी स्टडी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : बीते 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया. समाज और परिवार में पुरुषों की भूमिका पर तमाम चर्चाएं चलीं. वहीं कुछ दिनों पहले जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में पिताओं की अनदेखी का सच सामने आया है. बच्चों की परवरिश में बराबरी का हक रखने के बावजूद भारत में पैरेंटल लीव (मातृत्व और पितृत्व अवकाश) में काफी असमानता है. यहां मां को 130 दिन जबकि पिता को केवल 7 दिन की ही छुट्टी मिलती है. अहम बात ये है कि पैरेंटल लीव लेने 6 महीने बाद ही 25% महिलाएं जबकि 20% पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं. दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा ही ट्रेंड है.

अमेरिकी ग्लोबल हायरिंग और पेरोल प्लेटफॉर्म 'डील' की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में महिला-पुरुष के पैरेंटल लीव में काफी अंतर है. मातृत्व और पितृत्व अवकाश में असमानता के मामले में यह देश टॉप पर है. वहीं इस मामले में भारत दूसरे पायदान पर है. यह वैश्विक रिपोर्ट दुनिया के कई देशों पर आधारित है. इसमें भारत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे प्रमुख देश भी शामिल हैं.