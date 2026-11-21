मां को 130 दिन और पिता को सिर्फ 7 दिन की छुट्टी; भारत में पैरेंटल लीव में अंतर से 25% महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरी
World Parental leave Trend : 'डील' की रिपोर्ट, बच्चे के जन्म पर मिलने वाली छुट्टी के अंतर में ब्रिटेन टॉप पर, भारत दूसरे नंबर पर.
Published : November 21, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : बीते 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया. समाज और परिवार में पुरुषों की भूमिका पर तमाम चर्चाएं चलीं. वहीं कुछ दिनों पहले जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में पिताओं की अनदेखी का सच सामने आया है. बच्चों की परवरिश में बराबरी का हक रखने के बावजूद भारत में पैरेंटल लीव (मातृत्व और पितृत्व अवकाश) में काफी असमानता है. यहां मां को 130 दिन जबकि पिता को केवल 7 दिन की ही छुट्टी मिलती है. अहम बात ये है कि पैरेंटल लीव लेने 6 महीने बाद ही 25% महिलाएं जबकि 20% पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं. दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा ही ट्रेंड है.
अमेरिकी ग्लोबल हायरिंग और पेरोल प्लेटफॉर्म 'डील' की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में महिला-पुरुष के पैरेंटल लीव में काफी अंतर है. मातृत्व और पितृत्व अवकाश में असमानता के मामले में यह देश टॉप पर है. वहीं इस मामले में भारत दूसरे पायदान पर है. यह वैश्विक रिपोर्ट दुनिया के कई देशों पर आधारित है. इसमें भारत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे प्रमुख देश भी शामिल हैं.
रिपोर्ट बताती है कि बच्चों की देखभाल के लिए माताओं को पिताओं की तुलना में ज्यादा लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है. इस दौरान उन्हें कम वेतन में गुजारा करना पड़ता है. बच्चे के साथ समय बिताने के लिए महिलाएं अपनी सालाना या सामान्य छुट्टियों का इस्तेमाल भी पुरुषों से ज्यादा करती हैं. इससे महिलाओं को भारी जिम्मेदारी उठाने के साथ आर्थिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है. यही कारण है कि छुट्टी से लौटने के बाद उनके नौकरी छोड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है.
97 देशों के 7 हजार से अधिक कर्मियों पर सर्वे : डील की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक पैरेंटल लीव जैसे विषयों पर जो रिसर्च होती रही है, वे कुछ ही देशों तक सीमित थे. अब यह नई रिपोर्ट 97 देशों के 7,000 से अधिक कर्मचारियों पर आधारित हैं. स्टडी में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), भारत, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड्स, अमेरिका और स्पेन प्रमुख देशों के रूप में शामिल रहे. इन देशों के 5 हजार माता-पिता ने अपनी राय रखी.
पैरेंटल लीव में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा असमानता : डील की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में पैरेंटल लीव में सबसे ज्यादा असमानता है. यहां विभिन्न संगठनों में काम करने वाली महिलाओं को 195 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है, जबकि इसकी तुलना में पिता बनने पर पुरुषों को केवल 10 दिन की ही पैटरनिटी लीव मिलती है. ऐसे में पिताओं की तुलना में वहां की महिलाओं को करीब 19.5 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं.
भारत में भी पैरेंटल लीव में बड़ा जेंडर गैप : रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन के बाद भारत में भी पैरेंटल लीव के मामले में काफी जेंडर गैप है. मातृत्व और पितृत्व अवकाश में असमानता के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है. यहां की महिलाओं को 130 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है. जबकि इसके मुकाबले पुरुषों को पिता बनने पर केवल 7 दिन की ही छुट्टी मिल पाती है. कुल मिलाकर भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 18.6 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं.
पैरेंटल लीव में असमानता में इटली तीसरे नंबर पर : रिपोर्ट के अनुसार इटली में माताओं को 110 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं, जबकि पिताओं को महज 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं. यानी यहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 11 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. इसी तरह कनाडा में महिलाओं को 172.5 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. वहीं पुरुषों को 28 दिनों का पितृत्व अवकाश मिल पाता है. इस देश की महिलाओं को इस मामले में पुरुषों से 6.2 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. पैरेंटल लीव में असमानता के मामले में कनाडा चौथे स्थान पर है.
यूरोपीय देशों और अमेरिका में कम है छुट्टियों का अंतर : ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को 110 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. जबकि पुरुषों को 20 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है. पैरेंटल लीव में असमानता के मामले में यह देश पांचवें पायदान पर है. यहां की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती है. सिंगापुर में महिलाओं को 80.5 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. जबकि पुरुषों को 19.5 दिनों का पितृत्व अवकाश मिल पाता है. यह पुरुषों की तुलना में 4.1 गुना ज्यादा है. असमानता के मामले में यह देश छठवें स्थान पर है.
पैरेंटल लीव में असमानता में जर्मनी-फ्रांस छठवें पायदान पर : रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में महिलाओं को 174 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. यहां के पुरुषों को 44 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है यहां की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा अवकाश मिलता है. फ्रांस में महिलाओं को 80 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है. यहां के पुरुषों को 20 दिनों की छुट्टियां मिलती है. यहां भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 4 गुना ज्यादा लीव मिलती है. दोनों देश पैरेंटल लीव में असमानता के मामले में छठवें स्थान पर हैं.
स्वीडन और नीदरलैंड्स में कम है असमानता : रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में महिलाओं को कुल 222 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है. ऐसा मौका आने पर यहां के पुरुषों को 67 दिनों का अवकाश मिलता है. पैरेंटल लीव में असमानता में यह देश दुनिया में सातवें पायदान पर है. यहां की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 3.3 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. इसी तरह नीदरलैंड्स में महिलाओं को 83 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है. पुरुषों में ऐसी छुट्टियों की संख्या 26.5 है. यहां की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 3.1 गुना ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. इन देशो में पैरेंटल लीव में असमानता कम है. ये दोनों देश क्रमश: सातवें और आठवें पायदान पर हैं.
पैरेंटल लीव में असमानता की दर अमेरिका में भी कम : रिपोर्ट के मुताबिक पैरेंटल लीव में महिला-पुरुषों के भेदभाव के मामले में अमेरिका भी कम अंतर है. यह देश इस मामले में दुनियाभर में नौवें पायदान पर है. यहां की महिलाओं को कुल 62.5 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. जबकि पुरुषों को 28 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं. कुल मिलाकर यहां की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 2.2 गुना ज्यादा अवकाश मिलता है.
स्पेन में पैरेंटल लीव में जेंडर गैप सबसे कम : डील की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में पैरेंटल लीव में असमानता की दर स्पेन में सबसे कम है. इसी वजह से यह देश 10वें पायदान पर है. यहां की महिलाओं को 85 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है. जबकि पुरुषों को 70 दिनों का अवकाश मिलता है. यहां की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 1.2 गुना ही ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. कुल 97 देशों में स्पेन ही एकमात्र एक ऐसा देश हैं जहां के पुरुषों को सबसे ज्यादा पितृत्व अवकाश मिलता है.
पितृत्व अवकाश खत्म होने के बाद 23% पुरुष छोड़ देते हैं नौकरी : रिपोर्ट के अनुसार पितृत्व अवकाश (Parental Leave) खत्म होने के 6 महीने बाद दुनिया (97 देश) के 23% पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं. अवकाश खत्म होने के एक महीने बाद यह दर 6%, दूसरे महीने में 10% जबकि तीसरे महीने में यह दर 13% हो जाती है. इसके बाद के महीनों में भी इसका ग्राफ बढ़ता रहता है. वहीं महिलाओं की बात करें तो मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद एक महीने में 11%, दूसरे महीने में 15%, तीसरे महीने में 19% जबकि 6 महीने के बाद 30% महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं.
मां बनने के 6 महीने बाद 25% भारतीय महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरी : रिपोर्ट बताती है कि मातृत्व अवकाश खत्म होने के एक महीने बाद 8% भारतीय महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं. दूसरे महीने में यह आंकड़ा 13% जबकि तीसरे महीने में 15% पहुंच जाता है. मैटरनिटी लीव खत्म होने के 6 महीने के बाद 25% भारतीय महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं. वहीं पैटरनिटी लीव खत्म के बाद एक महीने के बाद अपने देश के 5% पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं. 2 महीने के बाद यह दर बढ़कर 7% पर पहुंच जाती है. पिता बनने के 3 महीने के बाद पुरुषों के नौकरी छोड़ने की दर 10% जबकि 6 महीने के बाद 20% पुरुष इस्तीफा दे देते हैं.
अमेरिका में नौकरी छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा : रिपोर्ट बताती है कि पितृत्व अवकाश यानी पैटरनल लीव खत्म होने के 6 महीने के बाद अमेरिका के 34% पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं. यह दुनिया में सबसे ज्यादा है. इसके बाद कनाडा में पुरुषों के इसी अवधि में नौकरी छोड़ने की दर 30%, नीदरलैंड्स में 29%, स्पेन में 28%, जर्मनी में 26%, ब्रिटेन में 24%, फ्रांस में 23% और स्वीडन में 17% है. इन देशों में पैटरनल खत्म होने के 1 से लेकर 6 महीने में पुरुषों के नौकरी छोड़ने की दर बढ़ती रहती है.
नीदरलैंड्स-कनाडा की महिलाएं नौकरी छोड़ने में सबसे आगे : दुनिया में मातृत्व अवकाश खत्म होने के 6 महीने के बाद नीदरलैंड्स और कनाडा की 39% (दोनों देशों के एक जैसे आंकड़े) महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं. महिलाओं के नौकरी छोड़ने की यह दर दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इसी तरह ब्रिटेन में मैटरनिटी लीव खत्म होने के 6 महीने के बाद 34%, अमेरिका में 33%, जर्मनी में 32%, स्पेन में 28%, स्वीडन में 25% और फ्रांस में 25% महिलाएं नौकरी से इस्तीफा दे देती हैं.
पैरेंटल लीव के दौरान सैलरी देने के अलग-अलग प्रावधान : रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में पैरेंटल लीव के दौरान पैसा सीधे सरकार की तरफ से मिलता है. यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ऐसे प्रावधान है. वहीं कुछ देशों में कंपनी के पेरोल के जरिए माता-पिता को छुट्टियों के दौरान सैलरी दी जाती है. स्पेन, इटली और नीदरलैंड में पैरेंटल लीव के दौरान पूरी सैलरी मिलती है. ब्रिटेन में शुरुआती 6 हफ्तों के बाद सैलरी में कटौती कर दी जाती है. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में न्यूनतम सैलरी मिलती है. लंबी छुट्टी लेने वाले पुरुषों को आमतौर पर लगभग पूरी सैलरी मिलती है. जबकि महिलाएं सैलरी में कटौती के बावजूद लंबी छुट्टी लेती हैं.
भारत में 98.7% महिलाएं एक साथ लेती हैं पूरी छुट्टी : रिपोर्ट के अनुसार भारत में 98.7% महिलाएं अपनी पूरी मैटरनिटी लीव एक ही बार में लेती हैं. 12 प्रमुख देशों में यह दर सबसे ज्यादा है. इसके मुकाबले 80.1% पुरुष अपनी पूरी छुट्टी एक साथ लेते हैं. यानी भारतीय महिलाएं बच्चे के जन्म के आसपास अपनी छुट्टी को एक ही लंबे अंतराल में इस्तेमाल करती हैं, जबकि कुछ पुरुष छुट्टी को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं. छुट्टी को अलग-अलग हिस्सों में लेने की सुविधा माता-पिता को बच्चे की देखभाल और काम के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करती है. हालांकि सभी देशों और कंपनियों में इस तरह के एक जैसे प्रावधान नहीं होते हैं.
भारत में 20 करोड़ कामकाजी महिलाएं : पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labour Force Participation Rate - FLFPR) 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 40% के करीब हो गई है. यानी करीब 20 करोड़ महिलाएं देश की एक्टिव लेबरफोर्स का हिस्सा हैं. हालांकि, शहरों के मुकाबले ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है. 7 साल में वर्किंग वुमेन का ग्राफ दोगुने के करीब बढ़ोतरी दिखा रहा है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है.
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