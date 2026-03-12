ETV Bharat / bharat

सिर्फ माता-पिता की आमदनी के आधार पर तय नहीं कर सकते क्रीमी लेयर, OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने कहा, "मौजूदा मामलों के खास तथ्यों को देखते हुए, हाई कोर्ट का यह तर्क कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों और उनके बच्चों से अलग व्यवहार करना, जब वे आरक्षण के हकदार हैं, तो यह भेदभाव माना जाएगा, निश्चित रूप से इस कोर्ट का भरोसा जगाता है. इसलिए, हमें हमारे सामने पेश किए गए फैसलों में कोई कमी नहीं दिखती. इसलिए सिविल अपीलें फेल हो जाती हैं."

11 मार्च को दिए गए अपने फैसले में बेंच ने कहा कि बिना किसी सही वजह के पिछड़े वर्ग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने वाली व्याख्या अपनाना, बराबर लोगों को बराबर नहीं मानने जैसा होगा और इस तरह यह बराबरी के बिल्कुल उलट हो जाएगा, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है.

यह विवाद केंद्र के 8 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मानदंड तय किए गए थे, और उसके बाद 14 अक्टूबर, 2004 को जारी स्पष्टीकरण पत्र के इर्द-गिर्द घूमता है.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने कहा, कि "1993 के कार्यालय ज्ञापन में बताए गए पोस्ट की कैटेगरी और स्टेटस पैरामीटर के हवाले के बिना, सिर्फ आय वर्ग के आधार पर क्रीमी लेयर स्टेटस का तय करना, कानून में साफ तौर पर टिकने लायक नहीं है."

1993 का कार्यालय ज्ञापन, जो ऐतिहासिक इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद जारी किया गया था, उसमें यह तय किया गया था कि ओबीसी कैटेगरी के कुछ सामाजिक रूप से आगे रहने वाले लोगों को, खास तौर पर उनके माता-पिता की पोस्ट के आधार पर, रिजर्वेशन के फायदों से बाहर रखा जाएगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के तहत आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' का स्टेटस तय करना सिर्फ माता-पिता की आमदनी पर निर्भर नहीं कर सकता. इसमें माता-पिता के अपने संगठनों में मौजूद पदों और पोजीशन को भी ध्यान में रखना होगा.

कोर्ट ने देखा कि 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम में क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के लिए इनकम, वेल्थ टेस्ट से सैलरी और खेती से होने वाली आमदनी को बाहर रखा गया था, लेकिन 14 अक्टूबर 2004 के बाद के लेटर में PSU और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी इनकम को शामिल करना जरूरी कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों और PSU या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों के बीच गलत भेदभाव हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्राइवेट नौकरी वगैरह में काम करने वालों के बच्चों को सिर्फ सैलरी से होने वाली इनकम के आधार पर रिजर्वेशन के फायदे से बाहर रखना, और उनके पद (चाहे ग्रुप A या B, या ग्रुप C या D) का जिक्र किए बिना, निश्चित रूप से एक जैसी स्थिति वाले लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देगा और यह बराबर लोगों के साथ अलग तरह से बर्ताव करने जैसा होगा, जिससे आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत बराबरी के सिद्धांत की सख़्ती आएगी, जिसका रिजर्वेशन एक हिस्सा है."

बेंच ने ये बातें मद्रास, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराते हुए कहीं. हाई कोर्ट ने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) का फायदा पाने वाले उम्मीदवार की पात्रता के मामले पर सुनवाई की. हाई कोर्ट के कुछ आदेश में उन उम्मीदवारों के दावे मान लिए गए, जिनका कहना था कि उनके माता-पिता PSU, बैंक या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में डाला गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 के कार्यालय ज्ञापन और 14 अक्टूबर 2004 के स्पष्टीकरण पत्र को अच्छी तरह पढ़ने से यह भी साफ है कि सिर्फ सैलरी से होने वाली आमदनी यह तय करने का अकेला तरीका नहीं हो सकता कि कोई कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आता है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का क्रीमी लेयर स्टेटस सिर्फ माता-पिता की इनकम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि प्राइवेट कंपनियों और PSUs के कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग बर्ताव करना, यह तय करते समय कि उनके बच्चे रिजर्वेशन के हकदार हैं या नहीं, दुश्मनी वाला भेदभाव है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "क्रीमी लेयर को बाहर करने का मकसद यह पक्का करना है कि ओबीसी के अंदर सामाजिक रूप से आगे रहने वाले लोग असल में पिछड़े लोगों के लिए बने फायदों का फायदा न उठा सकें, इसका मकसद एक ही सामाजिक वर्ग के बराबर लोगों के बीच बनावटी फर्क पैदा करना नहीं है."

बेंच ने कहा कि कैंडिडेट के माता-पिता का स्टेटस और पोस्ट की कैटेगरी जरूरी है. बेंच ने कहा कि शेड्यूल की कैटेगरी एक से 3 के तहत बाहर करना सिर्फ इनकम पर आधारित न होकर स्टेटस पर आधारित है, जो इस नीति की समझ को दिखाता है कि सरकारी सेवा पदानुक्रम में तरक्की, सैलरी लेवल में उतार-चढ़ाव से अलग, सामाजिक तरक्की को दिखाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सिर्फ यह तय करना कि कोई कैंडिडेट ओबीसी की क्रीमी लेयर में आता है या नॉन-क्रीमी लेयर में, सिर्फ इनकम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता."

