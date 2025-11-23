ETV Bharat / bharat

'मैं हमेशा रेस में रहता हूं', नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बड़ा बयान

सीनियर कांग्रेस लीडर जी परमेश्वर ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहा कि वह हमेशा रेस में रहते हैं. यह कोई बड़ी बात नहीं है.

PARAMESHWARA
कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर (ANI)
author img

By PTI

Published : November 23, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने रविवार को इशारा किया कि राज्य में लीडरशिप बदलने और दलित सीएम की मांग के बीच, वह भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर पार्टी के अंदर कंफ्यूजन की खबरों को कम करने की कोशिश करते हुए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान से किसी ने भी अभी तक इस मामले पर बात नहीं की है, न ही कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी में इस पर चर्चा हुई है.

सीनियर कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी, जो अभी विदेश में हैं, से चर्चा करने के बाद लीडरशिप बदलने पर फैसला करेंगे. नवंबर में कांग्रेस सरकार के पांच साल के टर्म के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' कह रहे हैं, जिसमें 2023 में CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM डी के शिवकुमार के बीच कथित 'पावर-शेयरिंग' एग्रीमेंट का हवाला दिया गया है. बता दें कि सरकार ने 20 नवंबर को सत्ता में 2.5 साल पूरे कर लिए.

'मैं हमेशा रेस में रहता हूं'
परमेश्वर ने CM की रेस में होने के सवाल के जवाब में कहा, "मैं हमेशा रेस में रहता हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है. मैं 2013 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था, हम कांग्रेस सरकार को (2013 के असेंबली चुनावों में) सत्ता में लाए थे. मैंने कभी इसका क्रेडिट अकेले नहीं लिया. मैं उस चुनाव में हार गया था. अगर मैं जीत जाता, तो क्या होता, मुझे नहीं पता."

यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं तब रेस में था, जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक रिवाज है जहां PCC प्रेसिडेंट को अक्सर (CM बनने का) मौका दिया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में इसका पालन नहीं किया जाता...."

'लंबे समय से दलित CM की मांग'
यह पूछे जाने पर कि अगर लीडरशिप में बदलाव होता है तो क्या वह हाईकमान से अपने बारे में सोचने के लिए कहेंगे, परमेश्वर ने कहा, "ऐसी स्थिति आने दो, ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है." जब उनसे पूछा गया कि क्या लीडरशिप में बदलाव होने पर दलित CM की मांग थी, तो उन्होंने SC/ST कम्युनिटी के मंत्रियों की बार-बार हुई मीटिंग्स का हवाला देते हुए कहा, "लंबे समय से दलित के CM बनने की मांग है."

उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद AICC ऑब्जर्वर की मौजूदगी में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (CLP) की मीटिंग में मुख्यमंत्री चुना गया था, और तब CM के 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया था.

उन्होंने मीडिया से पूछा, "कोई किसी और के घर जाए तो उसे न्यूज़ बना दिया जाता है. लोग किसी काम से जाते हैं. हाल ही में, हम पांच मंत्री मंत्री सतीश जारकीहोली के घर डिनर पर मिले थे. क्या साथ में डिनर करना भी गलत है? हम सरकार में मंत्री हैं, हम निश्चित रूप से पॉलिटिक्स, अपने डिपार्टमेंट और फंड अलॉटमेंट पर चर्चा करेंगे. क्या हमें किसी भी चीज पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इतनी दिलचस्पी क्यों है?"

यह भी पढ़ें- कर्नाटक कांग्रेस कलह, सिद्धारमैया बोले- हाईकमान का फैसला हर कोई मानेगा

TAGGED:

KARNATAKA
KARNATAKA CONGRESS
CONGRESS
LEADERSHIP CHANGE IN KARNATAKA
G PARAMESHWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.