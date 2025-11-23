ETV Bharat / bharat

'मैं हमेशा रेस में रहता हूं', नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बड़ा बयान

बेंगलुरु: कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने रविवार को इशारा किया कि राज्य में लीडरशिप बदलने और दलित सीएम की मांग के बीच, वह भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर पार्टी के अंदर कंफ्यूजन की खबरों को कम करने की कोशिश करते हुए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान से किसी ने भी अभी तक इस मामले पर बात नहीं की है, न ही कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी में इस पर चर्चा हुई है.

सीनियर कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी, जो अभी विदेश में हैं, से चर्चा करने के बाद लीडरशिप बदलने पर फैसला करेंगे. नवंबर में कांग्रेस सरकार के पांच साल के टर्म के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' कह रहे हैं, जिसमें 2023 में CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM डी के शिवकुमार के बीच कथित 'पावर-शेयरिंग' एग्रीमेंट का हवाला दिया गया है. बता दें कि सरकार ने 20 नवंबर को सत्ता में 2.5 साल पूरे कर लिए.

'मैं हमेशा रेस में रहता हूं'

परमेश्वर ने CM की रेस में होने के सवाल के जवाब में कहा, "मैं हमेशा रेस में रहता हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है. मैं 2013 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था, हम कांग्रेस सरकार को (2013 के असेंबली चुनावों में) सत्ता में लाए थे. मैंने कभी इसका क्रेडिट अकेले नहीं लिया. मैं उस चुनाव में हार गया था. अगर मैं जीत जाता, तो क्या होता, मुझे नहीं पता."

यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं तब रेस में था, जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक रिवाज है जहां PCC प्रेसिडेंट को अक्सर (CM बनने का) मौका दिया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में इसका पालन नहीं किया जाता...."