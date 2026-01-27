ETV Bharat / bharat

कारगिल की चोटियों पर चमक रही परमवीर संजय कुमार की शौर्य गाथा, जानिए राइफलमैन से ऑनरेरी कैप्टन का सफर

शिमला: एक नजर विख्यात शायर अमर सिंह फिगार की रचना की पंक्तियों पर डालिए और फिर पढ़िए ऐसी शौर्य गाथा, जो पीढ़ियों तक भारतीय चेतना में ताजा रहेगी. फिगार साहिब ने लिखा-हर कदम बिखरा के अपना खून अपनी बोटियां, जब शहीदों ने बचाई कारगिल की चोटियां...

कारगिल की चोटियों में भारतीय सेना के शौर्य की अमर गाथा लिखी हुई है. वहीं, चमक रही है हिमाचल के परमवीर संजय कुमार की दिलेरी। कारगिल युद्ध के समय संजय कुमार राइफलमैन थे, अब उनके सीने पर नया सितारा जड़ा गया है...ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता. परमवीर चक्र एक ऐसा सम्मान और संजय कुमार एक ऐसा नाम, जिसे देशभक्ति का मंत्र कहा जा सकता है. गणतंत्र दिवस पर संजय कुमार सूबेदार मेजर से ऑनरेरी कैप्टन हुए हैं. आइए, इस अवसर पर संजय कुमार की शौर्य गाथा का पुनर्पाठ करते हैं.

नापाक फौज ने धोखे के खंजर के साथ भारत के सीने पर घुसपैठ का घाव दिया था. हिमाचल के बिलासपुर जिला के बकैण गांव के संजय कुमार देश सेवा का सपना लेकर फौज में भर्ती हुए थे. वे राइफलमैन संजय कुमार के नाम से भारतीय सेना में दर्ज हुए. कारगिल युद्ध के समय संजय कुमार महज 23 साल के नौजवान थे. दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था. भारतीय सेना के सपूत कठिन परिस्थितियों में नीचे से ऊपर पहुंचने के असंभव कार्य को संभव कर रहे थे. संजय कुमार के लिए युद्ध का ये पहला अनुभव था. कारगिल की कठिन चोटी पॉइंट 4875 पर कब्जे की जंग में संजय कुमार ने जो दिलेरी दिखाई, उससे दुश्मन का कलेजा कांप गया. संजय कुमार का सामना उस पॉइंट पर ऑटोमैटिक मशीनगन से हुआ. वे निहत्थे थे. दुश्मन की ऑटोमैटिक मशीनगन आग उगल रही थी. मशीनगन की नाल इतनी गर्म थी कि उसे हाथ लगाना मौत को छूने के समान था. संजय कुमार ने हाथ में पट्टियां बांधी और एक ऐसा दुस्साहस दिखाया, जिसकी कल्पना तक नापाक फौज ने नहीं की होगी. उन्होंने हाथों से ही मशीनगन की नाल खींच डाली और उसी से दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया. बाकी बचे दुश्मन के सिपाही एक यूनिवर्सल मशीनगन को छोड़ कर उल्टे पांव भाग गए. संजय कुमार कारगिल युद्ध के समय 13 जैक राइफल में राइफलमैन थे और बाद में उनके नाम के आगे परमवीर चक्र जुड़ गया.

चार जुलाई 1999 की रात को भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन 4875 की शुरुआत की, उसके नायक परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार थे. तीन दिन तक भूखे-प्यासे सैनिक चोटी की दिशा में चढ़ते गए. दुश्मन की आग उगलती मशीनगन की बैरल को अपने हाथों से खींच कर उसी से प्रहार कर संजय कुमार ने युद्ध की तस्वीर बदलने में भूमिका निभाई. इस शौर्य गाथा को लिखते समय संजय कुमार खुद घायल हुए. उन्हें पैर व शरीर में अन्य हिस्सों पर गोलियां लग गई थीं, लेकिन बहते खून की परवाह किए बिना संजय कुमार ने दुश्मनों को खदेड़ दिया था.

तीन बार असफल रहे

हार के बाद ही जीत है. संजय कुमार सेना में भर्ती के प्रयासों में तीन बार असफल हुए थे. वे दिल्ली में टैक्सी चलाया करते थे. मन में संकल्प था कि सेना में जाना है तो भाग्य ने राह बना दी. भारतीय सेना की ऑधिकारित वेबसाइट पर निम्न पंक्तियां दर्ज हैं.