Special: कभी भजन गाने पर होता था विरोध, आज देवास के इस परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं कबीर वाणी
मध्य प्रदेश के देवास का पराग परिवार तीन पीढ़ियों संग कबीर भजन और मालवा लोकधुनों को आगे बढ़ा रहा है. पढ़िए अश्विनी पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 26, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुर: आमतौर पर समाज में सास-बहू के रिश्तों को लेकर तकरार की कहानियां ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास में एक परिवार ऐसा भी है जिसने सुरों के धागे से तीन पीढ़ियों को एक साथ पिरो दिया है. यहां जब सास, बहू और पोती एक ही मंच पर बैठकर कबीर के भजन और मालवा की लोकधुनें छेड़ती हैं, तो वह सिर्फ संगीत नहीं रहता, बल्कि बदलते समाज की एक खूबसूरत तस्वीर बन जाता है.
मध्य प्रदेश के देवास का पराग परिवार तीन पीढ़ियों के साथ कबीर के भजन और मालवा की लोकधुनों को आगे बढ़ा रहा है. इनकी मंडली की मुखिया और परिवार की बहू गीता पराग के संघर्ष, पति के बदले नजरिए और सास, बहू और पोती की अनूठी संगीत यात्रा की कहानी उन्हीं की जुबानी ईटीवी भारत लेकर आया है. जैसा कि जाहिर है, आमतौर पर परिवार की पहचान खून के रिश्तों से होती है, लेकिन रिश्तों को मजबूती देने के लिए आपसी भरोसा, सम्मान और एक-दूसरे के सपनों को स्वीकार करना भी जरूरी है. कभी बहू के भजन गाने पर नाराजगी जताने वाला परिवार आज उसी बहू की गायकी पर गर्व करता है. यही नहीं, पति अब पत्नी के सबसे बड़े समर्थक बन चुके हैं. देवास से शुरू हुआ संगीत का यह सफर देश के अलग-अलग राज्यों से होता हुआ नेपाल तक पहुंच चुका है.
इसे भी पढ़ें- 70 की उम्र, 43 साल का सफर: मिलिए राजस्थान की उस गायिका से जिसने समाज की बेड़ियां तोड़ रचा इतिहास
जब सास-बहू के रिश्ते में जुड़ा संगीत का सुर: पराग परिवार की वरिष्ठ सदस्य लीला पराग लंबे समय से भजन गायन से जुड़ी हुई हैं. वह बताती हैं कि उनके लिए संगीत केवल भक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ जोड़ने का जरिया भी है. सास लीला पराग, बहू गीता पराग और पोती तनु पराग का एक साथ मंच साझा करना इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत है. आमतौर पर सास-बहू के रिश्तों को लेकर समाज में तकरार और मतभेद की छवि देखने को मिलती है, लेकिन इस परिवार ने संगीत के जरिए इस रिश्ते को एक नई पहचान दी है. तीनों पीढ़ियां कबीर की वाणी और मालवा की पारंपरिक लोकधुनों को अपनी आवाज देकर संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. परिवार के लिए यह केवल एक सांस्कृतिक गतिविधि नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच संवाद और आपसी जुड़ाव का माध्यम भी है.
पुरुष कलाकारों के साथ भजन गाने पर होता था विरोध: इस संगीत यात्रा की सबसे दिलचस्प और प्रेरक कहानी गीता पराग के संघर्ष से जुड़ी है. भजन गायन के प्रति रुचि होने के बावजूद उनके लिए सार्वजनिक मंच तक पहुंचना आसान नहीं था. ग्रामीण परिवेश और सामाजिक रूढ़ियों के बीच जब उन्होंने पुरुष संगीतकारों के साथ बैठकर भजन गाना शुरू किया, तो परिवार और रिश्तेदारों की ओर से विरोध होने लगा. यहां तक कि उनके पति सिंगाराम पराग को भी पत्नी का इस तरह मंच पर जाकर भजन गाना पसंद नहीं था. लोग उनके पति से शिकायत करते थे कि उनकी पत्नी पुरुषों के साथ बैठकर भजन गाती है और दूसरे परिवारों की महिलाओं से उनकी तुलना करते थे.
इसे भी पढ़ें- हादसे को दी मात, संगीत को बनाया ढाल: जयपुर की सपना पाठक की हौसले और कामयाबी की पढ़िए पूरी कहानी
तानों को नजरअंदाज कर बढ़ीं आगे: इन बातों से शुरुआत में परिवार में तनाव भी हुआ, लेकिन गीता ने दूसरों की सोच के कारण अपने सपनों को छोड़ना स्वीकार नहीं किया. गीता पराग बताती हैं कि उस समय उन्हें कई तरह के ताने सुनने पड़ते थे. लोग उनके पति से कहते थे कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों करती है, जबकि दूसरे परिवारों की महिलाएं ऐसा नहीं करतीं. शुरुआत में पति को भी इन बातों का बुरा लगता था, लेकिन गीता ने धीरे-धीरे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया. उनके लिए कबीर की वाणी और संतों के विचार ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा बने.
देवास के बड़े मंच पर मिली पहचान: गीता पराग के जीवन में एक बड़ा बदलाव उस समय आया, जब उन्हें देवास में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर मिला. जब उन्हें फोन पर कार्यक्रम में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, तो यह गीता के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. वह लंबे समय से किसी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहती थीं और इस अवसर को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. कार्यक्रम से दो दिन पहले जब शहर में बड़े-बड़े फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगाए गए और उन पर गीता की तस्वीर प्रकाशित हुई, तो गांव के लोगों के बीच भी उनकी चर्चा शुरू हो गई. टोंक खुर्द में एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस पर लोगों ने उनके पति सिंगाराम पराग से पूछा कि आखिर गीता पराग कौन हैं और उन्हें इतने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर कैसे मिला. जब सिंगाराम ने बताया कि गीता उनकी पत्नी हैं, तब लोगों को उनकी प्रतिभा और पहचान का अहसास हुआ. गीता के मुताबिक, यही वह दौर था जब उनके पति को भी महसूस होने लगा कि जिस काम का वह कभी विरोध करते थे, उसमें उनकी पत्नी अपनी मेहनत और प्रतिभा से पहचान बना रही हैं. धीरे-धीरे उनका नजरिया बदलने लगा और कबीर की वाणी का असर परिवार पर भी दिखाई देने लगा.
इसे भी पढ़ें- 119 देशों के बाद पेरिस में धोद बैंड का सांस्कृतिक परचम, ‘बोंजूर मोदी’ में गूंजा राजस्थान का जलवा
भजन बने ताकत, आज पति भी देते हैं साथ: गीता पराग के लिए कबीर के दोहे और पद केवल गायन की सामग्री नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन हैं. कबीर का दोहा 'कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर' उनके जीवन की सोच को भी बयां करता है. वह ऐसे भजनों और पदों को अपनी आवाज देती हैं, जिनमें जीव-जंतुओं के प्रति करुणा, प्रकृति के प्रति सम्मान और सभी के प्रति समान भाव रखने का संदेश मिलता है. गीता बताती हैं कि संतों की वाणी का असर धीरे-धीरे उनके पति पर भी हुआ. जो सिंगाराम कभी उनके भजन गाने को लेकर नाराज होते थे, आज वही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. अब यदि कोई उनके गायन पर सवाल उठाता है, तो पति खुद उसका जवाब देते हैं. गीता के मुताबिक, आज उनकी सास, पति, बेटी और बेटा सभी उनके साथ खड़े हैं. उनके पति का कहना है कि लोगों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है. यही बदलाव गीता के संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है.
दोस्तों की पत्नियों के लिए भी बनीं मिसाल: सिंगाराम पराग के लिए भी यह सफर सोच बदलने वाला रहा है. शुरुआत में पत्नी के भजन गायन को लेकर उनकी असहमति थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने गीता की प्रतिभा, मेहनत और समर्पण को समझा. आज वह पत्नी, मां और बेटी को एक साथ मंच पर प्रस्तुति देते देखकर गर्व महसूस करते हैं. गीता बताती हैं कि अब उनके पति के दोस्त भी अपनी पत्नियों के सामने उनकी मिसाल देते हैं और कहते हैं कि यदि कुछ सीखना है तो सिंगाराम पराग की पत्नी से सीखो. कभी जिस काम को लेकर सवाल उठाए जाते थे, आज वही काम सम्मान और प्रशंसा का कारण बन गया है. परिवार के इस बदलाव ने यह भी दिखाया कि महिलाओं को अवसर और सहयोग मिले, तो उनकी प्रतिभा निखरकर सामने आती है.
इसे भी पढ़ें- लोक यात्रा के जरिए राजस्थान की विरासत को सहेज रहे विनोद जोशी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बसता है लोक जीवन का संगीत
तनु पराग संगीत में देख रहीं अपना भविष्य: पराग परिवार की इस संगीत यात्रा को अब तीसरी पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है. परिवार की युवा सदस्य तनु पराग ने हारमोनियम के साथ संगीत सीखना शुरू किया और अब लोक गायन को ही अपने भविष्य का रास्ता मान रही हैं. तनु का मानना है कि संगीत में उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ करियर बनाने की भी संभावनाएं हैं. वह चाहती हैं कि मालवा की लोक गायकी और कबीर के भजनों की परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंचे और समय के साथ कहीं खो न जाए. तनु बताती हैं कि शुरुआत में स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को उनका भजन गाना थोड़ा अलग लगता था. उन्हें हैरानी होती थी कि आज की युवा पीढ़ी बॉलीवुड संगीत के बजाय कबीर के भजन और लोकगीत क्यों गाती है, लेकिन जब उन्होंने परिवार की प्रस्तुतियां सुनीं और इस संगीत की खूबसूरती को समझा, तो उनका नजरिया भी बदलने लगा. अब दोस्त उनकी गायकी की सराहना करते हैं. तनु के लिए यह केवल पारिवारिक परंपरा को निभाना नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भविष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है.
तीन पीढ़ियां दे रही महिला सशक्तीकरण का संदेश: पराग परिवार की इस मंडली से जुड़े राम सनवेरिया भी तीन पीढ़ियों को एक साथ मंच पर देखकर गर्व महसूस करते हैं. उनका कहना है कि महिलाओं को इतने बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाते देखना अपने आप में खुशी की बात है. यह मंडली बताती है कि महिलाओं को परिवार और समाज का सहयोग मिले, तो वे अपनी प्रतिभा के दम पर नई पहचान बना सकती हैं. सास, बहू और पोती का एक साथ मंच पर आना पारिवारिक सहयोग के साथ महिला सशक्तीकरण का भी मजबूत उदाहरण है.
देवास का पराग परिवार यह साबित कर रहा है कि संगीत केवल मनोरंजन या धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव और रिश्तों को जोड़ने की ताकत भी रखता है. जिस घर में कभी बहू के भजन गाने को लेकर विरोध होता था, आज उसी घर की तीन पीढ़ियां एक साथ मंच पर सुर मिलाती हैं. यह बदलाव बताता है कि समय, समझ और संवाद से सामाजिक रूढ़ियां टूट सकती हैं. कबीर की वाणी के सहारे पराग परिवार लोक संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने के साथ प्रेम, समानता, आपसी सम्मान और पारिवारिक एकता का संदेश भी दे रहा है. आखिरकार परिवार की असली पहचान सिर्फ रिश्तों से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सपनों को सम्मान देने से बनती है.
इसे भी पढ़ें- Padma Shri Anup Jalota : भजन सम्राट ने की बड़ी घोषणा, बीकानेर में खोलेंगे संगीत अकादमी
इसे भी पढ़ें- 300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा
इसे भी पढ़ें- सात्विक वीणा और सात स्वर: सलिल भट्ट का संदेश, संगीत ही मानवता को जोड़ सकता है