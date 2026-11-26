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Special: कभी भजन गाने पर होता था विरोध, आज देवास के इस परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ गा रही हैं कबीर वाणी

एक मंच पर गाती हैं तीन पीढ़ियां ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: आमतौर पर समाज में सास-बहू के रिश्तों को लेकर तकरार की कहानियां ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास में एक परिवार ऐसा भी है जिसने सुरों के धागे से तीन पीढ़ियों को एक साथ पिरो दिया है. यहां जब सास, बहू और पोती एक ही मंच पर बैठकर कबीर के भजन और मालवा की लोकधुनें छेड़ती हैं, तो वह सिर्फ संगीत नहीं रहता, बल्कि बदलते समाज की एक खूबसूरत तस्वीर बन जाता है.